The Download : réseaux d’énergie thermique et propagande de l’IA

Les nouvelles: Treize États américains mettent désormais en place des réseaux souterrains d’énergie thermique pour réduire les émissions de carbone des bâtiments dans le cadre d’une campagne nationale visant à adopter des sources d’énergie plus propres.

Comment ça fonctionne: Les réseaux d’énergie thermique utilisent des boucles de canalisations qui relient plusieurs bâtiments et assurent le chauffage et le refroidissement grâce à des pompes à chaleur à eau. La chaleur géothermique est couramment utilisée dans ces réseaux et peut fournir un chauffage et un refroidissement efficaces et sans combustible fossile aux bâtiments commerciaux et résidentiels.

Regard vers l’avenir : Alors que les projets en sont encore au stade de la planification et de la réglementation dans la plupart des 13 États, la construction est déjà en cours dans certains d’entre eux, et certains d’entre eux visent l’objectif d’être opérationnels d’ici 2025. Lisez l’histoire complète.

—Juin Kim

Comment l’IA générative favorise la propagation de la désinformation et de la propagande

Ce qui se passe: L’intelligence artificielle a dynamisé les efforts des États pour réprimer les libertés sur Internet au cours de l’année écoulée. Les gouvernements du monde entier, tant dans les démocraties que dans les autocraties, utilisent l’IA pour générer des textes, des images et des vidéos afin de manipuler l’opinion publique et de censurer les contenus critiques en ligne, selon un nouveau rapport de Freedom House.

Comment ça fonctionne: L’IA générative abaisse les barrières à l’entrée des campagnes de désinformation, et les systèmes automatisés permettent aux gouvernements de mener des formes de censure en ligne plus précises et plus subtiles.

La grande image: À mesure que le contenu généré par l’IA sur Internet se normalise, cela permettra également aux acteurs politiques de mettre en doute la fiabilité des informations. Lisez l’histoire complète.