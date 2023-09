The Download : quelle est la prochaine étape pour les supercalculateurs et tout électrifier

août 2022

Nous voulons tous pouvoir exprimer ce que nous pensons en ligne, être entendus par nos amis et (répondre) à nos adversaires. En même temps, nous ne voulons pas être exposés à des propos désagréables.

Les entreprises technologiques résolvent ce problème en établissant des normes en matière de liberté d’expression, une pratique protégée par la loi fédérale, en embauchant des modérateurs internes pour examiner des éléments de contenu individuels et en les supprimant si les publications enfreignent des règles prédéfinies.

Cette approche pose clairement des problèmes : le harcèlement, la désinformation sur des sujets tels que la santé publique et les fausses descriptions d’élections légitimes sont monnaie courante. Mais même si la modération du contenu était parfaitement mise en œuvre, elle passerait encore à côté de toute une série de problèmes. Nous avons besoin d’une nouvelle stratégie : traiter les entreprises de médias sociaux comme des pollueurs potentiels du tissu social, et mesurer et atténuer directement les effets de leurs choix sur les populations humaines. Lisez l’histoire complète.

—Nathaniel Lubin et Thomas Krendl Gilbert

