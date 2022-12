The Download : percée fusionnelle et décodage de la dépression

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Ce que la percée de la fusion signifie pour l’énergie propre

Les nouvelles: Après des décennies d’essais, les scientifiques ont franchi une étape importante dans la recherche sur la fusion, exécutant enfin une réaction qui a créé plus d’énergie qu’il n’en a été nécessaire pour la démarrer. La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, a annoncé mardi que les chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory avaient réalisé ce qu’on appelle un gain énergétique net, une victoire symbolique pour la recherche sur la fusion nucléaire.

Comment ils ont fait : Dans les réactions de fusion, que ce soit dans un réacteur ou dans le cœur d’une étoile, les atomes s’écrasent les uns contre les autres jusqu’à ce qu’ils fusionnent, libérant de l’énergie. Le but de l’énergie de fusion est d’obtenir plus d’énergie de la réaction que ce qui est mis pour la dynamiser. La réaction de fusion au NIF y est parvenue, générant 3,15 mégajoules d’énergie, plus que les 2,05 mégajoules fournis par les lasers utilisés dans le réacteur.

Et après: Cette avancée démontre la viabilité fondamentale de l’énergie de fusion, un objectif que les chercheurs poursuivent depuis les années 1950. Mais l’expérience scientifique n’est pas une voie immédiatement pratique vers l’énergie de fusion. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Des neuroscientifiques ont créé un décodeur d’humeur qui peut mesurer la dépression

Quoi de neuf: Des chercheurs du Baylor College of Medicine de Houston, au Texas, affirment avoir mis au point un “décodeur d’humeur”, un moyen de déterminer comment quelqu’un se sent simplement en regardant l’activité cérébrale. Ils disent également qu’ils peuvent stimuler une humeur positive en utilisant des électrodes implantées dans le cerveau de volontaires souffrant de dépression.

Pourquoi est-ce important: La dépression est une maladie compliquée, en partie parce que nous ne comprenons toujours pas parfaitement ce qui se passe dans le cerveau lorsqu’elle survient. Les neuroscientifiques espèrent qu’en ayant une meilleure idée de ce qui se passe dans le cerveau des personnes présentant des symptômes de dépression, ils pourront rendre le traitement plus efficace.

Et après: Les scientifiques impliqués dans l’essai espèrent que le décodeur les aidera à mesurer la gravité de la dépression d’une personne et à cibler plus précisément où les électrodes sont placées pour optimiser l’effet sur l’humeur du patient. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Comment live-tweet la Révolution Culturelle, 50 ans après

Twitter, à son meilleur, donne aux étrangers la possibilité de se connecter car ils sont tous les deux intéressés par la même chose aléatoire. Jacob Saxton, un analyste logistique de 30 ans vivant à Southampton, au Royaume-Uni, est le cerveau d’un compte particulièrement spécialisé : Cultural Revolution OTD 1972 (@GPCR50). Le compte fait semblant de tweeter en direct ce qui s’est passé pendant le mouvement politique dévastateur de 1966 à 1976 en Chine, sauf, bien sûr, qu’il a 50 ans de retard.

Les tweets de Saxton offrent un mélange d’événements d’actualité, d’anecdotes particulières, de prétextes historiques pour des problèmes modernes ou d’extraits de violence et de tragédie profondes. Et cette combinaison de documents historiques partagés à travers une lentille rétroactive de « tweeting en direct » est particulièrement intéressante car elle est réalisée par quelqu’un qui n’a aucune connaissance de l’histoire chinoise. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Cette histoire est tirée de China Report, la newsletter hebdomadaire de Zeyi qui vous donne des informations sur tout ce qui se passe en Chine. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les mardis.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Comment l’empire cryptographique de Sam Bankman-Fried s’est effondré

Il devient tout à fait clair que l’effondrement de FTX était dû à la tromperie plutôt qu’à la malchance. (Voix)

+ Les législateurs américains sont ébranlés et veulent des réponses. (WP $)

+ Un juge des Bahamas a refusé la libération sous caution de SBF. (Reuter)

+ L’échange de crypto Binance tente de rassurer ses investisseurs. (Bloomberg $)

+ La branche japonaise de FTX a promis à ses clients qu’ils seront remboursés en quelques semaines. (Reste du monde)

2 Twitter pourrait cesser de verser des indemnités aux travailleurs licenciés

Ce serait la dernière mesure extrême de réduction des coûts. (NYT $)

+ Jack Dorsey dit qu’il est le seul à blâmer, mais a également défendu la vente à Elon Musk. (Bloomberg $)

+ Musk se comporte de manière suspecte comme Donald Trump ces jours-ci. (WP $)

3 Covid balaie la Chine

Mais il n’y a aucun moyen de connaître l’ampleur réelle du problème. (Économiste $)

+ Les hôpitaux de Pékin ont été inondés de cas. (Nikkei Asie)

+ Les États-Unis ont ajouté 31 entreprises chinoises à leur liste noire officielle du commerce. (Bloomberg $)

4 Les États-Unis font face à une tempête hivernale destructrice

Tornades, orages et blizzards endommagent les habitations du sud du pays. (ABC Nouvelles)

+ Assembler la grille sauvera des vies à mesure que les conditions météorologiques extrêmes s’aggravent. (examen de la technologie MIT)

5 La douleur des femmes est ignorée des médecins

Un nombre croissant d’études confirment ce que les femmes disent depuis très longtemps. (WP $)

+ Le long voyage pour amener la FIV en Afrique. (Ardoise $)

6 YouTubers gagnent des millions en licenciant leurs anciennes vidéos

Cependant, beaucoup sont contractuellement obligés de continuer à en télécharger de nouveaux. (WSJ $)

+ YouTube a introduit un nouvel outil de vérification des commentaires abusifs. (TechCrunch)

7 L’Indonésie a criminalisé la critique de son président en ligne

Les personnes qui enfreindraient les nouvelles lois pourraient encourir des années de prison. (Reste du monde)

8 Le phénotypage ADN risque à la fois le profilage racial et la stigmatisation

Malgré ses pièges évidents, il est toujours utilisé dans le monde entier. (Magazine Undark)

9 Nous avons besoin de nouvelles façons de stocker nos photos de chats sans fin

La bande magnétique est toujours étonnamment efficace, mais même cela manquera d’espace un jour. (Nouveau scientifique $)

10 fanzines de fanfiction ont une seconde vie en ligne

Ils étaient des pionniers du fandom, créant quelque chose en dehors des franchises strictement contrôlées. (Carte mère)

+ Ce que j’ai appris en étudiant des milliards de mots de fan fiction en ligne. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

“Je crains que nous ne voyions Sam Bankman-Fried comme un seul gros serpent dans un crypto jardin d’Eden. Le fait est que la cryptographie est un jardin de serpents.

—Le représentant Brad Sherman fait part à une audience du Congrès américain de ses graves doutes sur le secteur de la cryptographie, Coin Telegraph rapports.

La grande histoire

Dans le monde expérimental de l’infrastructure animale

juin 2022

Partout dans le monde, les villes construisent une grande variété de structures destinées à atténuer les impacts de l’urbanisation et de la construction de routes sur la faune. La liste comprend des toits verts, des gratte-ciel bordés d’arbres, des digues vivantes, des zones humides artificielles et toutes sortes d’abris et d’hibernacles.

Mais les données sur l’efficacité de ces approches restent inégales et peu claires. Cela est vrai même pour les passages pour animaux sauvages, l’exemple le mieux étudié et le plus financé d’une telle infrastructure animale.

Bien que les écologistes routiers sachent que ces passages à niveau peuvent jouer un rôle vital dans la réduction de la mortalité routière, l’histoire de leur impact sur la conservation de la faune continue d’être racontée. Lire l’histoire complète.

—Matthieu Ponsford

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ?Écrivez-moioutweetez-les moi.)

+ Un gigantesque sandwich au fromage grillé est toujours une bonne idée.

+ je souhaite Bains romains étaient toujours là pour nous permettre de nous détendre.

+ Ce défilement carte de l’univers connu est garanti pour vous faire réfléchir.

+ Perdez-vous dans le Museo Del Prado collection numérique de chefs-d’œuvretéléchargeables gratuitement en haute résolution.

+ Si vous êtes nostalgique des jours de gloire de la télévision des années 90, ce simulateur est une explosion amusante du passé.