The Download : longévité pour les ultra-riches et poursuites injustifiées de scientifiques chinois

À l’intérieur de la réunion d’un milliard de dollars pour les méga-riches qui veulent vivre éternellement

En septembre, Jessica Hamzelou, notre journaliste senior en biotechnologie, s’est rendue à Gstaad, une station de ski chic des Alpes suisses, pour assister à la première conférence en personne des investisseurs sur la longévité.

Au cours de l’événement de deux jours, des scientifiques et des fondateurs de la biotechnologie ont plaidé en faveur de diverses approches pour prolonger le nombre d’années que nous pourrions passer en bonne santé. La majorité d’entre eux essayaient de gagner des investisseurs aux poches profondes.

Alors que le domaine de la longévité tente de se définir comme scientifiquement solide, de nombreux «traitements anti-âge» basés sur peu ou pas de preuves humaines continuent d’entrer sur le marché. Mais des milliards d’argent d’investisseurs, dont certains proviennent de sources éthiquement douteuses, peuvent-ils jamais offrir une voie concrète vers une prolongation de la vie fondée sur des preuves ? Lire l’histoire complète.

En savoir plus sur la quête pour prolonger nos années de bonne santé :

+ Comment les scientifiques veulent vous rajeunir. Les laboratoires de recherche étudient la technologie pour « reprogrammer » les corps vieillissants vers la jeunesse. Lire l’histoire complète.

+ Les horloges vieillissantes visent à prédire combien de temps vous vivrez. Ces horloges promettent de mesurer l’âge biologique et d’aider à identifier les médicaments anti-âge, mais des questions subsistent quant à leur exactitude. Lire l’histoire complète.

Un gros règlement pour un scientifique sino-américain ne mettra pas fin aux poursuites injustifiées

La semaine dernière, notre journaliste d’investigation principale Eileen Guo a écrit sur un règlement historique remporté par la scientifique sino-américaine Sherry Chen, qui a été accusée à tort d’être une espionne chinoise.

Son cas illustre à quel point il est difficile d’affronter une puissante agence fédérale et de la tenir responsable. C’est aussi une anomalie – il est généralement incroyablement difficile de prouver les préjugés raciaux devant les tribunaux, mais un large schéma d’inconduite de la part de ses accusateurs a été définitivement prouvé.

Cependant, la victoire de Chen ne signifie pas nécessairement que d’autres personnes dans sa situation auront plus de facilité à obtenir justice. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Podcast : Cultiver une zone de guerre

Écoutez le dernier épisode de notre podcast In Machines We Trust, où nous examinons comment les pénuries de tout, des semences aux engrais, pourraient accélérer l’adoption de technologies qui peuvent aider les approvisionnements à aller plus loin dans une Ukraine déchirée par la guerre. Écoutez-le sur Podcast Appleou partout où vous écoutez habituellement.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Donald Trump va à nouveau se présenter à la présidence

Il ignore les critiques, en particulier ceux de son propre parti. (Voix)

+ Les républicains ne sont pas ravis de leur performance à mi-mandat. (L’Atlantique $)

+ Sa décision de se présenter n’a pas vraiment été une surprise. (New yorkais $)

+ Trump et Elon Musk sont désormais des rivaux sur les réseaux sociaux, techniquement. (Initié $)

2 Le patron de FTX, Sam Bankman-Fried, cherche de l’argent (encore)

Il essaie désespérément de réparer le trou de 8 milliards de dollars dans les finances de l’échange crypto. (WSJ $)

+ La branche Bahamas de FTX a également déposé son bilan. (Bloomberg $)

3 Twitter joue avec le feu dans l’UE

La plate-forme de plus en plus volatile pourrait tomber sous le coup de ses nouvelles règles de police Big Tech. (FT $)

+ Le service Blue Verified de Twitter est relancé le 29 novembre. (Reuter)

+ Les géants des médias sociaux pourraient être contraints de divulguer des détails sur leurs algorithmes au Royaume-Uni. (FT $)

+ Musk a un nouveau surnom sarcastique : Elmo. (Initié $)

+ À quoi Musk pense-t-il exactement en ce moment ? (Voix)

4 La mission Artemis 1 de la NASA a enfin décollé

Après des mois de déboires, il a pris son envol au petit matin. (CNN)

+ La mission espère faire la lumière sur ce que l’espace fait à notre corps. (Voix)

+ Regardez le moment où le vaisseau spatial DART de la NASA s’est écrasé sur un astéroïde. (examen de la technologie MIT)

5 Taylor Swift a révélé à quel point le système de Ticketmaster est horrible

Acheter des billets de concert ressemble de plus en plus à une loterie truquée. (WP $)

6 La population mondiale a atteint 8 milliards de personnes

Mais ce n’est ni une raison de paniquer ni de se détendre. (Économiste $)

+ Une nouvelle carte mondiale montre que les populations augmentent plus rapidement dans les zones sujettes aux inondations. (examen de la technologie MIT)

7 millions d’Indiens comptent sur des entreprises contrôlées par un seul homme

Le conglomérat de Mukesh Ambani l’a rendu ultra-puissant. (Reste du monde)

8 Boston Dynamics poursuit un rival pour son chien robot

Il affirme que la conception à quatre pattes de Ghost Robotics était un peu trop similaire à la sienne. (Le registre)

+ Ce chien robot vient d’apprendre à marcher. (examen de la technologie MIT)

9 TikTok a encouragé les marques à applaudir les clients

Malheureusement, cela signifie qu’ils sont plus irritants que jamais. (Filaire $)

+ La plate-forme reconditionne également les berceaux MTV pour une nouvelle génération. (Le gardien)

10 Votre prochain match Tinder pourrait être généré par l’IA

Pour seulement 19 $, vous aussi pourriez être “le meilleur que vous ayez jamais regardé”. (Carte mère)

+ Personne ne sait quelle est la prochaine étape pour le droit d’auteur sur l’IA. (Le bord)

Citation du jour

« Les supérieurs, ils jouaient surtout aux échecs et aux jeux de société. Il n’y avait pas de fête. Ils étaient sous-sexués, voire quoi que ce soit.

—Dr George Lerner, coach de performance interne de l’échange de crypto FTX, raconte le New York Times que les rapports de comportement hédoniste au sein de l’entreprise sont largement exagérés.

La grande histoire

Les applications de livraison qui remodèlent la vie dans les mégalopoles indiennes

De 7 heures du matin jusqu’à bien après le crépuscule, sept jours sur sept, N. Sudhakar est assis derrière le comptoir de son épicerie trou dans le mur dans la ville de Bangalore, dans le sud de l’Inde. Emballé du sol au plafond avec tout, des sacs de riz de 20 kilogrammes aux sachets de shampoing d’une roupie (0,01 $), ce guichet unique fournit la plupart des besoins quotidiens de nombreux habitants du quartier. C’est une copie conforme des quelque 12 millions de « kiranas » familiaux que l’on trouve à presque tous les coins de rue en Inde.

De plus en plus, l’industrie technologique présente aux magasins comme le sien un nouveau défi. De l’autre côté de la route, un flux constant de chauffeurs-livreurs fait la queue pour récupérer des produits d’épicerie dans un « magasin noir » – un mini-entrepôt construit pour permettre des livraisons ultra-rapides gérées par Dunzo, une startup basée à Bangalore.

Dans les mégalopoles indiennes, la classe moyenne urbaine devient progressivement accro aux achats en ligne. Ces acheteurs représentent une fraction de la population, mais leur pouvoir d’achat est considérable, et dans les poches les plus aisées des grandes villes, la bataille pour le coin de rue indien est bien engagée. Lire l’histoire complète.

—Ed Gent

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ?Écrivez-moioutweetez-les moi.)

+ Si vous avez aimé le livre Fleishman is in Trouble, un Adaptation télévisée commence à diffuser sur Hulu demain.

+ John Wick est de retour, et il est plus en colère que jamais.

+ Si vos Birkenstocks ont l’air un peu sales, ne vous inquiétez pas – quelqu’un vient de payer 218 000 $ pour L’ancienne paire de Steve Jobs (merci Allison !)

+ Je n’avais aucune idée Chute céleste s’appelait presque entièrement autre chose.

+ Spectacles papier étaient la réponse du 19ème siècle à la réalité virtuelle et tout aussi cool.