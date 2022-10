The Download : l’IA de création musicale et la défaite de Kasparov

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

La nouvelle IA de Google peut entendre un extrait de chanson, puis continuer à jouer

Un nouveau système d’IA peut créer un discours et une musique au son naturel après avoir été invité avec quelques secondes d’audio.

AudioLM, développé par des chercheurs de Google, génère un son qui correspond au style de l’invite, y compris des sons complexes comme de la musique de piano ou des personnes qui parlent, d’une manière presque impossible à distinguer de l’enregistrement original. Surtout, il ne nécessite pas de transcription ou d’étiquetage à forte intensité de main-d’œuvre, contrairement à la plupart des autres fichiers audio générés par l’IA. Pour en savoir plus et écouter les sons qu’il a créés, cliquez ici.

—Tammy Xu

J’étais là quand : l’IA maîtrisait les échecs

J’étais là quand est un projet d’histoire orale qui fait partie de notre podcast primé In Machines We Trust. Il présente des histoires sur la façon dont les percées et les moments décisifs de l’intelligence artificielle et de l’informatique se sont produits, racontés par les personnes qui en ont été témoins.

Dans le dernier épisode, nous rencontrons l’un des plus grands joueurs d’échecs du monde, Garry Kasparov, et découvrons pourquoi sa défaite contre l’ordinateur Deep Blue d’IBM il y a 25 ans compte toujours aujourd’hui. Écoutez-le sur Podcast Appleou partout où vous allez habituellement pour des podcasts.

Une « double épidémie » de covid et de grippe est-elle à venir ?

Si vous vous sentez un peu mal à l’aise, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. Pour ceux d’entre nous dans l’hémisphère Nord, c’est juste cette période de l’année. C’est en partie pourquoi les autorités sanitaires des deux côtés de l’Atlantique exhortent les gens à se faire vacciner, contre la grippe et le covid-19.

Au cours des derniers mois, nous avons entendu des avertissements d’une «twindémie» de grippe et de covid à l’horizon. Doit-on s’inquiéter ? Laissez notre journaliste senior en biomédecine Jessica Hamzelou vous expliquer les risques.

L’histoire de Jess est tirée de The Checkup, sa nouvelle newsletter hebdomadaire qui vous donne des informations sur tout ce qui concerne la santé et la technologie. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les jeudis.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Voici à quoi ressemble la vie dans le métaverse

Cela pourrait être assez amusant, si vous pouvez vous le permettre. (NYT$)

+Mais les employés de Meta eux-mêmes ne sont pas convaincus. (Le bord)

2 Une vague de covid hivernale semble probable

Et cette fois, nous ne faisons presque rien pour l’arrêter. (Ars Technica)

+ Long covid handicape encore des millions d’Américains. (Axios)

+ Comment le médecin chinois qui a tiré la sonnette d’alarme sur le covid a passé ses derniers jours. (NYT $)

3 Elon Musk a trois semaines pour acheter Twitter

S’il ne le fait pas dans ce délai, il retourne au tribunal. (Quartz)

+ Que se passe-t-il maintenant ? (Le gardien)

+ Vous avez perdu la trace de tous les rebondissements ? Voici une chronologie pratique. (FT $)

+ Musk dit qu’il transformera Twitter en une “super application”. Voici comment fonctionnent ces applications. (Bbc)

4 Les voitures autonomes semblent toujours être sur la route de nulle part

Même après que 100 milliards de dollars aient été investis dans leur développement. (Bloomberg $)

+ Uber parie toujours qu’il peut faire fonctionner le robotaxis. (Le bord)

+ La grande nouvelle idée pour fabriquer des voitures autonomes qui peuvent aller n’importe où. (examen de la technologie MIT)

5 Google a dévoilé deux systèmes d’IA texte-vidéo

Les vidéos qu’ils produisent sont impressionnantes et vaguement troublantes. (Le bord)

+ Voici à quoi ressemble la prochaine génération d’IA. (examen de la technologie MIT)

6 Une influenceuse poursuit TikTok pour des publicités frauduleuses qui utilisent ses vidéos

Ce type de marketing frauduleux est répandu en ligne et il existe un consensus politique croissant en faveur d’une répression. (WP $)

7 L’échange de crypto Binance dit que les pirates ont volé 100 millions de dollars

C’est encore un autre exemple d’attaque « pont » entre deux blockchains. (WSJ $)

+ Ces piratages courants démontrent à quel point la sécurité est une réflexion après coup dans l’industrie de la cryptographie. (examen de la technologie MIT)

8 Boston Dynamics s’est engagé à ne pas militariser ses robots

Génial, mais la question suivante est : comment empêchent-ils les clients de le faire ? (Axios)

9 C’est pourquoi vous ne pouvez pas vous chatouiller

Votre cerveau sait ce qui s’en vient. (Filaire $)

10 C’est cool de détester les bonbons au maïs en ligne

Si vous vivez aux États-Unis, il est tout simplement impossible de l’éviter à cette période de l’année. (L’Atlantique $)

Citation du jour

« Je l’ai envoyé à toute l’équipe. Nous l’avons fait, regardez ça.

—Elena Adams, l’ingénieure en chef du vaisseau spatial DART de la NASA qui écrase les astéroïdes, raconte New yorkais ce qu’elle a fait avec les images du télescope des conséquences de la collision la semaine dernière.

La grande histoire

La crise de l’eau en Inde est déjà là. Le changement climatique va l’aggraver.

Ces dernières années, de graves sécheresses ont drainé des rivières, des réservoirs et des aquifères dans de vastes régions de l’Inde, poussant les systèmes d’eau pollués et fuyants du pays au bord du gouffre.

Plus de 600 millions d’Indiens sont confrontés à de graves pénuries d’eau. Soixante-dix pour cent de l’approvisionnement en eau du pays est contaminé, causant environ 200 000 décès par an, et quelque 21 villes pourraient manquer d’eau souterraine dès l’année prochaine.

Le changement climatique va sûrement aggraver le problème. On ne sait pas quel rôle les températures plus élevées ont joué dans les sécheresses récentes, car les modèles climatiques ont principalement prédit des moussons indiennes de plus en plus intenses. Mais la prévision à plus long terme est que les extrêmes deviendront plus extrêmes, menaçant des inondations plus fréquentes et des sécheresses plus longues. Lire l’histoire complète.

—James Temple

On peut encore avoir de belles choses

