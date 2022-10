The Download : le rêve de la cryonie et des rats améliorés

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Pourquoi le rêve de science-fiction de la cryonie n’est jamais mort

Lorsqu’Aaron Drake s’est envolé d’Arizona pour le groupe biologique de Yinfeng en Chine en 2016, il s’y rendait pour guider les premières incursions de la Chine dans la cryonie ou congeler des cadavres pour la réanimation.

Drake avait passé les sept années précédentes en tant que directeur de l’intervention médicale de la Alcor Life Extension Foundation, une petite organisation à but non lucratif qui avait réussi à devenir le leader de longue date de la cryonie, gelant les corps et les cerveaux de ses membres, avec l’idée de les amener un jour. à la vie, depuis 1976.

La fondation, et la cryonie en général, avaient longtemps survécu en dehors de l’acceptation générale. Mais c’est la récente implication de Yinfeng qui signale une nouvelle ère pour la cryonie.

Avec des ressources financières impressionnantes, un soutien gouvernemental et un personnel scientifique, c’est l’un des rares nouveaux laboratoires qui se concentrent sur l’élargissement de l’attrait de la cryonie pour les consommateurs et tentent à nouveau d’apporter de la crédibilité à la théorie longtemps contestée de la réanimation humaine. Pourtant, le domaine reste enraciné dans la foi plutôt que dans une preuve réelle qu’il fonctionne. Lire l’histoire complète.

—Laurie Clarke

Les rats avec des cellules cérébrales humaines sont-ils encore des rats ?

Cette semaine, ma collègue Jessica Hamzelou a écrit sur une expérience fascinante qui consistait à implanter des cellules cérébrales humaines dans le cerveau de rats. Les cellules cérébrales des deux espèces ont pu former des connexions et travailler ensemble. Les cellules humaines sont devenues une partie du cerveau des rats.

Quelques mois après leur implantation, les cellules humaines constituaient environ un sixième du cerveau des rats et semblaient jouer un rôle dans le contrôle du comportement des animaux. Ce qui invite à la question délicate : ces animaux sont-ils toujours 100 % rats ? Lire l’histoire complète.

