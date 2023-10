The Download : le problème du plastique et comment l’IA pourrait booster les batteries

Vous pensez que votre plastique est recyclé ? Détrompez-vous.

Le problème des déchets plastiques se cache à la vue de tous, une partie omniprésente de nos vies que nous remettons rarement en question. Mais un examen plus approfondi de la situation est choquant.

À ce jour, l’homme a créé environ 11 milliards de tonnes de plastique. 72 % du plastique que nous produisons finit dans les décharges ou dans l’environnement. Seulement 9 % du plastique jamais produit a été recyclé.

Pire encore, la production de plastique connaît une croissance spectaculaire ; en fait, la moitié de tous les plastiques existants ont été produits au cours des deux dernières décennies seulement. La production devrait continuer de croître, à un rythme annuel d’environ 5 %. Alors que faisons-nous? Malheureusement, les solutions telles que le recyclage et la réutilisation ne sont pas à la hauteur de la tâche. La seule réponse est en premier lieu une réduction drastique de la production. Lisez l’histoire complète.

—Douglas principal

Comment l’IA pourrait dynamiser la recherche sur les batteries

L’une des raisons pour lesquelles nous pouvons oser espérer une aviation électrique est le potentiel de l’IA à accélérer la recherche sur les batteries. C’est ce qu’affirme Venkat Viswanathan, qui a cofondé une startup en 2018 appelée Aionics pour faire exactement cela.

Alors pourquoi l’IA est-elle si prometteuse pour les batteries ? Sur scène lors de notre conférence ClimateTech la semaine dernière, Viswanathan a montré un tracker de fitness à son poignet. L’atterrissage sur la chimie de la batterie pour ce petit produit a nécessité plus de 55 000 itérations, car il existe un nombre presque insondable de matériaux potentiels et de combinaisons de matériaux à utiliser dans les batteries.

C'est là que l'IA peut aider, grâce à sa capacité à trier rapidement un large éventail d'options et à concevoir de nouveaux matériaux. Pour en savoir plus, lisez cet article de notre journaliste climatique Casey Crownhart.

Dans la quête de solutions climatiques équitables

Aux États-Unis, une législation radicale injecte des centaines de milliards de dollars dans les nouvelles technologies climatiques et énergétiques. Mais à mesure que l’argent commence à affluer, des questions restent ouvertes quant à savoir qui en bénéficiera le plus et qui pourrait supporter le poids des conséquences inattendues.

Shalanda Baker, directrice du Bureau de l’impact économique et de la diversité au Département américain de l’énergie, a parlé lors de l’événement ClimateTech du MIT Technology Review à Cambridge sur la nécessité d’aborder simultanément le changement climatique et l’équité et la possibilité de rechercher la justice pendant la transition énergétique. Lisez nos questions-réponses avec elle et regardez son discours complet.

Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : Climeworks et ses fans suceurs de carbone

Pour éviter un réchauffement climatique catastrophique, nous devons éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère en plus d’éliminer les combustibles fossiles. Climeworks est le pionnier de l’une des approches les plus prometteuses : la capture directe de l’air, dans laquelle des machines géantes aspirent le carbone du ciel. Lisez tout sur la façon dont il fait cela.

Climeworks est l’une de nos 15 entreprises de technologie climatique à surveiller cette année. Consultez le reste de la liste.

Citation du jour

« Le plus grand défi auquel je pense encore : que sont les LLM [large language models] vraiment utile, en termes d’utilité ?

—La googleuse Cathy Pearl, responsable de l’expérience utilisateur pour le chatbot IA de l’entreprise, Bard, remet en question l’utilité de ce type d’outils dans un chat Discord, rapporte Bloomberg.

La grande histoire

Elle a tout risqué pour dénoncer Facebook. Maintenant, elle raconte son histoire.

CHRISTIE HEMM KLOK

juillet 2021

Lorsque Sophie Zhang a rendu publiques des révélations explosives détaillant la manipulation politique qu’elle avait découverte alors qu’elle était data scientist chez Facebook, elle a fourni des preuves concrètes pour étayer ce que les critiques disaient depuis longtemps à l’extérieur : que Facebook facilite l’ingérence électorale et qu’à moins qu’une telle activité ne nuise aux intérêts commerciaux de l’entreprise, celle-ci ne peut pas se donner la peine de résoudre le problème.

En s’exprimant et en évitant l’anonymat, Zhang risquait des poursuites judiciaires de la part de l’entreprise, des conséquences néfastes sur ses perspectives de carrière et peut-être même des représailles. Son histoire révèle que c’est vraiment par pure chance que nous en sachions désormais autant sur la manière dont Facebook permet l’ingérence électorale à l’échelle mondiale. Pour les régulateurs du monde entier qui réfléchissent à la manière de contrôler l’entreprise, cela devrait être un signal d’alarme. Lisez l’histoire complète.

—Karen Hao

