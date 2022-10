The Download : le problème de la mortalité et la nouvelle application de shopping préférée des États-Unis

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Présentation : Le problème de la mortalité

Dès votre naissance, la seule chose dont vous pouvez être absolument certain, c’est que vous allez mourir. Et si le vieillissement n’était pas inévitable, après tout ? Et si vous pouviez ralentir ou même revenir en arrière, le feriez-vous ?

Le dernier numéro de MIT Technology Review examine ce que la mort signifie pour nous en 2022, en explorant pourquoi certaines personnes consacrent encore leur vie à lui donner des coups de pied, tandis que d’autres développent leurs propres mécanismes d’adaptation au deuil. Voici une sélection de quelques-unes des nouvelles histoires de l’édition, qui vous feront réfléchir à la suite.

Ma collègue Charlotte a écrit un bel article sur la création de clones numériques de ses parents (vivants), pour un aperçu de ce que cela pourrait être de parler aux morts. Seriez-vous prêt à faire de même pour vos proches ?

Si vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive à votre corps lorsque vous en faites don à la science, ne vous posez plus la question.

Ce n’est pas parce que l’IA peut prendre des décisions de vie ou de mort que nous devons nécessairement le lui permettre.

Pourquoi le rêve apparemment impossible de faire revivre des corps humains congelés en utilisant la cryonie refuse de mourir.

Doit-on croire, voire vouloir, l’immortalité ?

À une époque où tout est enregistré, même la connaissance a une durée de vie.

Les véhicules électriques sont-ils vraiment la solution à la crise climatique dont on les vante ?

Autrefois, la technologie était une source d’enthousiasme. Quand est-ce devenu quelque chose à redouter ?

La plus grande application de shopping en Amérique dont vous n’avez jamais entendu parler

Il existe une nouvelle application de commerce électronique chinoise qui se développe tranquillement mais rapidement. Il s’appelle Temu. Et le 17 octobre, elle est devenue l’application de shopping la plus téléchargée aux États-Unis, battant la concurrence d’Amazon, de Walmart et de son concurrent chinois Shein.

Si votre réponse immédiate est Quoi? Je n’ai même jamais entendu parler de Temu !, vous êtes en bonne compagnie. L’application reste obscure pour la plupart des gens, bien qu’elle marque une autre tentative très médiatisée d’un autre géant chinois de la technologie pour tenter sa chance sur le marché américain du commerce électronique. Alors, comment Temu s’est-il hissé au sommet de la liste des achats de l’App Store iOS ? Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

1 Les théoriciens du complot se sont emparés des affirmations de la «bombe sale» de la Russie

Bien qu’il n’y ait aucune preuve de son existence. (NYT $)

+ La présentation de la Russie sur la soi-disant bombe sale contenait des images du 11 septembre. (Carte mère)

+ La guerre en Ukraine nous ramène à une époque plus sanglante. (Économiste $)

2 Les deepfakes de célébrités sont la prochaine frontière de la publicité

Les entreprises derrière eux pensent que l’attention garantie vaut les répercussions juridiques potentielles. (WSJ $)

+ À l’intérieur du nouveau monde étrange d’être un acteur deepfake. (examen de la technologie MIT)

3 Les utilisateurs les plus actifs de Twitter lui tournent le dos

Et son personnel ne sait pas exactement pourquoi. (Reuter)

+ Twitter a été encore plus fou que d’habitude au cours de la semaine dernière. (Carte mère)

+ Elon Musk est optimiste quant à la possibilité de conclure son accord d’ici vendredi. (Reuter)

+ Pourquoi Twitter a toujours ces terribles tendances. (examen de la technologie MIT)

4 responsables électoraux américains sont submergés de demandes de documents publics

C’est grâce à un homme en Floride. (Bloomberg $)

5 Les militants du climat poursuivent les gouvernements

Ils affirment que l’inaction des autorités pour protéger la nature a porté atteinte à leurs droits constitutionnels. (Magazine Hakaï)

+ Les solutions basées sur la nature peuvent aider à atténuer les effets de la crise climatique. (Crumpe)

+ L’action climatique prend de l’ampleur. Ainsi sont les catastrophes. (examen de la technologie MIT)

6 Les licornes de Tech redeviennent plus rares

Les investisseurs ne perdent cependant pas espoir. (WP $)

+ Certains fonds de capital-risque s’attaquent plutôt aux narvals. (Bloomberg $)

7 Les infections sexuellement transmissibles augmentent aux États-Unis

Cependant, les médecins retiennent la prescription d’une pilule spécialement conçue pour les combattre. (Voix)

8 La pandémie a prouvé qu’il était possible de mener rapidement une bonne science

Une plus grande transparence autour de la recherche pourrait aider à la poursuivre. (Filaire $)

+ Une « double épidémie » de covid et de grippe est-elle à l’horizon ? (examen de la technologie MIT)

9 La grande enquête OVNI de la NASA a commencé

Peut-être que la vérité est vraiment ailleurs. (Carte mère)

+ Des bactéries résistantes aux radiations pourraient survivre sur Mars pendant des millions d’années. (Nouveau scientifique $)

10 politiciens de Singapour sont des superstars de TikTok

Leurs clips sont accueillis avec une positivité presque sans précédent. (Reste du monde)

Citation du jour

“Ce n’est pas bon, ce n’est pas amusant.”

—Palmer Luckey, qui a fondé Oculus VR, n’est pas fan de l’application sociale VR Horizon Worlds de Meta, Initié rapports.

La grande histoire

C’est ainsi que se produit réellement le biais de l’IA – et pourquoi il est si difficile à corriger

Février 2019

Si nous voulons être en mesure de corriger les biais dans l’IA, nous devons d’abord comprendre les mécanismes de leur apparition.

Nous raccourcissons souvent notre explication du biais de l’IA en le blâmant sur des données de formation biaisées, mais la réalité est plus nuancée. Les biais peuvent s’infiltrer bien avant que les données ne soient collectées, ainsi qu’à de nombreuses autres étapes du processus d’apprentissage en profondeur, et peuvent être incroyablement difficiles à corriger. Lire l’histoire complète.

—Karen Hao

On peut encore avoir de belles choses

