The Download : l’avenir des batteries et des puces chinoises

Quelle est la prochaine étape pour les batteries

Chaque année, le monde fonctionne de plus en plus avec des batteries. Les véhicules électriques ont dépassé 10 % des ventes mondiales de véhicules en 2022, et ils sont en passe d’atteindre 30 % d’ici la fin de cette décennie.

La transition des voitures à essence aux véhicules électriques nécessitera de nombreuses batteries, et de meilleures et moins chères. Aujourd’hui, la plupart des véhicules électriques sont alimentés par des batteries lithium-ion, une technologie vieille de plusieurs décennies que les laboratoires universitaires et les entreprises cherchent à rendre plus efficace et encore plus abordable.

Au milieu de la demande croissante de véhicules électriques et d’énergie renouvelable, et d’une explosion du développement des batteries, une chose est certaine : les batteries joueront un rôle clé dans la transition vers les énergies renouvelables. Voici à quoi s’attendre en 2023. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Les puces chinoises continueront d’alimenter votre vie quotidienne

L’industrie mondiale des semi-conducteurs est en pleine mutation. Les États-Unis ont commencé à prendre des mesures pour exclure la Chine de l’industrie en 2022, poussant le secteur à se diversifier de la chaîne d’approvisionnement chinoise et à construire des usines ailleurs.

Mais alors que les restrictions punitives du gouvernement américain commenceront à mordre au cours des prochains mois et que le haut de gamme de l’industrie chinoise des puces risque de souffrir, le pays pourrait jouer un rôle plus important dans la fabrication de puces d’ancienne génération qui sont encore largement utilisées au quotidien. vie. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Citation du jour

“Je peux sentir la puanteur du crime.”

—Un client anonyme critique l’échange de crypto FTX dans une plainte déposée auprès de la FTC, rapporte Gizmodo.

La grande histoire

Ce dont les villes ont besoin maintenant

avril 2021

Les projets de technologie urbaine ont longtemps cherché à gérer la ville. Les derniers projets de « smart city » ont beaucoup en commun avec les itérations précédentes. Encore et encore, ces initiatives promettent de nouvelles « solutions » aux « problèmes » urbains.

Après une décennie de projets pilotes et de démonstrations flashy, cependant, il n’est toujours pas clair si les technologies de la ville intelligente peuvent réellement résoudre ou même atténuer les défis auxquels les villes sont confrontées. Ce qui est clair, cependant, c’est que les entreprises technologiques assument de plus en plus des responsabilités administratives et d’infrastructure que les gouvernements assument depuis longtemps.

Si les villes intelligentes veulent éviter d’exacerber les inégalités urbaines, nous devons examiner longuement et attentivement comment les villes se sont comportées jusqu’à présent. Lire l’histoire complète.

—Jennifer Clark

On peut encore avoir de belles choses

+ Avez-vous entendu celle de la nonne et du moine qui sont tombés amoureux et se sont mariés ? Pas vraiment!

+ Les Centenarians of Oklahoma sonnent absolument fabuleux.

+ Une ville balnéaire anglaise a annulé ses feux d’artifice du Nouvel An pour protéger un morse en visite.

+ Beaucoup d’entre nous se fixeront des objectifs de lecture cette année, mais nous ne les respecterons pas tous.

+ Aww. Les rats se moquent du plaisir de regarder d’autres rongeurs se faire chatouiller.