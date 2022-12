The Download : la mégapole saoudienne de la science-fiction et le cerveau des bébés endormis

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Ces images satellites exclusives montrent que la mégapole de science-fiction saoudienne est en bonne voie

Début 2021, le prince héritier Mohammed bin Salman d’Arabie saoudite a annoncé The Line : une “révolution civilisationnelle” qui abriterait jusqu’à 9 millions de personnes dans une mégapole zéro carbone, longue de 170 kilomètres et haute d’un demi-kilomètre mais large de seulement 200 mètres. Dans ses murs miroirs et sans voiture, les résidents seraient transportés dans des métros et des taxis aériens électriques.

Les images satellites du projet de 500 milliards de dollars obtenues exclusivement par MIT Technology Review montrent que le vaste chantier linéaire de la ligne prend déjà forme. Visitez la ligneemplacement sur Google MapsetGoogle Earthcependant, et vous ne verrez guère plus que de la roche nue et du sable.

L’étrange lacune dans l’imagerie soulève des questions sur qui peut accéder à la technologie satellitaire haute résolution. Et si le plus grand chantier urbain de la planète n’apparaît pas sur Google Maps, qu’est-ce qu’on ne voit pas d’autre ? Lire l’histoire complète.

—Marc Harris

Pourquoi les bébés dorment autant

Les bébés peuvent passer autant, sinon plus, de temps à dormir qu’à se réveiller. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi, mais des technologies telles que les capuchons EEG et les scanners IRM commencent à éclaircir un peu plus ce mystère et pourraient aider à révéler ce qui se passe à l’intérieur du cerveau en développement rapide d’un nouveau-né.

Au cours des premiers mois, le cerveau des bébés développe des connexions à un rythme d’environ un million de synapses par seconde. On pense que ces connexions jouent un rôle clé en aidant les bébés à apprendre à donner un sens au monde qui les entoure, en établissant des bases cruciales pour le reste de leur vie. Lire l’histoire complète.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les données Covid commencent à disparaître en Chine

Il est sur le point d’entrer dans sa phase la plus meurtrière de la pandémie. Comment mortel? Nous ne le saurons pas. (FT$)

+Une lettre du fondateur de Foxconn a peut-être aidé à persuader les dirigeants chinois d’abandonner le zéro-covid. (WSJ$)

+Le pivot politique a été accueilli avec soulagement, mais aussi avec inquiétude et confusion.(NYT$)

+Voici ce que les scientifiques en disent. (La nature)

2 selfies IA sont partout

Vous pouvez remercier l’application Lensa, et le fait que les gens ne peuvent s’empêcher de partager à quel point cela les rend sexy. (WP$)

+Cependant, il génère des images NSFW troublantes. Même quand la photo est celle d’un enfant. (Filaire$)

+L’IA s’améliore également pour produire des textes convaincants.(Voix)

+Pouvez-vous distinguer un vrai tweet d’un tweet écrit par une IA ?(WSJ$)

3 Américains affluent vers les zones de danger climatique

Les schémas de migration s’éloignent principalement des zones plus sûres, vers des régions plus chaudes et plus sèches avec plus d’incendies de forêt. (Filaire$)

+Ces trois graphiques montrent qui est le plus responsable du changement climatique.(examen de la technologie MIT)

4 Un procès prétend que les femmes ont été ciblées pour les licenciements sur Twitter

Dans les postes d’ingénieurs, 63 % des femmes ont perdu leur emploi contre 48 % des hommes. (CNB)

+Le plan de Musk pour chiffrer les messages Twitter semble être en attente.(Forbes)

+Twitter envisage de modifier le coût de “Twitter Blue” après une prise de bec avec Apple. (L’information$)

+Elon Musk courtise ouvertement une base de fans d’extrême droite obsédée par le complot.(Filaire$)

5 Le scoop FTX de CoinDesk a tiré sur sa propre société mère dans le pied

Les structures de propriété en crypto sont complexes et, dans ce cas, un peu trop confortables pour le confort. (Le bord)

+Les responsables de la crypto ont échangé des textes frénétiques alors que FTX s’effondrait.(NYT$)

6 Epuisé par internet ? Tu n’es pas seul.

Cela commence à ressembler à un centre commercial mourant rempli de magasins que vous ne voulez pas visiter. (New yorkais$)

+Amazon lance un clone de TikTok. Oui, Amazone. (WP$)

7 Le battage médiatique autour de l’esport s’estompe

Un ralentissement économique plus large fait fuir les sponsors et les investisseurs. (Bloomberg $)

+ La FTC tente de bloquer l’acquisition par Microsoft pour 69 milliards de dollars du géant du jeu vidéo Activision Blizzard. (Voix)

8 Qu’est-ce qui cause la maladie d’Alzheimer?

Un flux de découvertes récentes suggère que c’est plus complexe que l’accumulation de plaques amyloïdes. (Quanta)

+ La molécule miracle qui pourrait traiter les lésions cérébrales et stimuler votre mémoire défaillante. (examen de la technologie MIT)

9 L’industrie mondiale des logiciels espions est devenue incontrôlable

Et les États-Unis jouent à la fois les pyromanes et les pompiers, adoptant les mêmes outils qu’ils condamnent. (NYT $)

+ Il est difficile de contrôler la technologie des logiciels espions lorsqu’elle fait l’objet d’une telle demande de la part des gouvernements du monde entier. (examen de la technologie MIT)

10 Xiaomi a appris à un robot à jouer de la batterie

Les musiciens professionnels peuvent se reposer tranquillement pour le moment, si le clip de démonstration est quelque chose à faire. (Spectre IEEE)

Citation du jour

« La mondialisation est presque morte. Le libre-échange est presque mort. Et beaucoup de gens souhaitent encore revenir, mais je ne pense vraiment pas que ce sera de retour avant un moment.

—Morris Chang, fondateur du géant taïwanais des puces TSMC, a fait des remarques directes sur la géopolitique lors du lancement d’une nouvelle usine en Arizona cette semaine, rapporte Nikkei Asia.

La grande histoire

L’avenir du logement urbain réside dans les réfrigérateurs économes en énergie

juin 2022

Les appartements vieillissants sous la tutelle de la New York City Housing Authority ne crient pas à l’innovation. Le plus grand propriétaire de la ville, abritant près de 1 New-Yorkais sur 16, NYCHA a vu ses bâtiments s’effondrer littéralement après des décennies d’entretien différé et de mauvaise gestion. Il faudrait environ 40 milliards de dollars ou plus, au moins 180 000 dollars par unité, pour remettre les bâtiments en bon état.

Malgré l’ampleur du défi, NYCHA espère y remédier. Elle a lancé un Clean Heat for All Challenge qui demande aux fabricants de développer des technologies de pompe à chaleur à faible coût et faciles à installer pour la rénovation des bâtiments. Les enjeux pour l’agence, l’entreprise gagnante et pour la société elle-même pourraient être énormes et bons pour la planète.

Après tout, il est beaucoup plus durable de rénover des bâtiments existants que de les démolir et d’en construire de nouveaux. Lire l’histoire complète.

—Patrick Sisson

