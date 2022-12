The Download : IA générative et hype psychédélique

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

L’IA générative change tout. Mais que reste-t-il lorsque le battage médiatique est parti ?

Il était clair qu’OpenAI était sur quelque chose. Fin 2021, une petite équipe de chercheurs jouait avec une nouvelle version du modèle texte-image d’OpenAI, DALL-E, une IA qui convertit de courtes descriptions écrites en images : un renard peint par Van Gogh, peut-être, ou un corgi fait de pizza. Maintenant, ils n’avaient plus qu’à trouver quoi en faire.

Personne n’aurait pu prédire à quel point ce produit allait faire sensation. La sortie rapide d’autres modèles génératifs a inspiré des centaines de titres de journaux et de couvertures de magazines, rempli les médias sociaux de mèmes, lancé une machine à battage médiatique en surmultiplication et déclenché une réaction intense de la part des créateurs.

La vérité passionnante est que nous ne savons pas vraiment ce qui va suivre. Alors que les industries créatives ressentiront l’impact en premier, cette technologie donnera des super pouvoirs créatifs à tout le monde. À plus long terme, il pourrait être utilisé pour générer des conceptions pour presque n’importe quoi. Le problème est que ces modèles n’ont toujours aucune idée de ce qu’ils font. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

+ Sam Altman, PDG d’OpenAI, raconte à Will Douglas Heaven, notre rédacteur en chef de l’IA, ce qu’il a appris de DALL-E 2 et ce que le modèle signifie pour la société. Lire l’histoire complète.

Les artistes peuvent désormais se retirer de la prochaine version de Stable Diffusion

Ce qui s’est passé: Les artistes peuvent désormais désactiver la prochaine version de l’un des générateurs d’IA texte-image les plus populaires au monde, Stable Diffusion, a annoncé la société à l’origine. Les créateurs peuvent rechercher un site Web appelé HaveIBeenTrained pour leurs travaux dans l’ensemble de données qui a été utilisé pour former Stable Diffusion, et sélectionner les travaux qu’ils souhaitent exclure des données de formation.

Pourquoi c’est important : La décision intervient au milieu d’un débat public houleux entre artistes et entreprises technologiques sur la manière dont les modèles d’IA texte-image devraient être formés. Le couple d’artistes qui a créé le site espère que le service d’opt-out palliera temporairement l’absence de législation régissant le secteur. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

Les substances psychotropes sont surmédiatisées en tant que médicaments miracles

Au cours des cinq dernières années environ, à peine une semaine s’est écoulée sans une étude, un commentaire ou un communiqué de presse sur les avantages potentiels des drogues psychédéliques. Un nombre croissant d’universitaires, de thérapeutes et d’entreprises s’intéressent au potentiel des psychédéliques comme la psilocybine et le LSD pour traiter les troubles de santé mentale tels que la dépression, l’anxiété, le SSPT et les troubles liés à l’utilisation de substances, pour n’en nommer que quelques-uns.

La réputation des psychédéliques a connu une sorte de montagnes russes au cours des 70 dernières années environ. Ils sont passés de générer de l’excitation, à instiller la peur et la méfiance, à connaître une renaissance récente. Mais malgré l’excitation actuelle, la vérité est que nous n’avons pas encore de preuves que les psychédéliques vont vraiment changer les soins de santé, ce qui fait craindre que la recherche sur les psychédéliques soit “piégée dans une bulle de battage publicitaire”. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

1 Twitter suspend les comptes des journalistes

Le fil conducteur est qu’ils ont tous rendu compte de la décision d’Elon Musk de suspendre un compte qui suit son jet privé. (Le gardien)

+ Le compte de la plateforme rivale Mastodon a également été suspendu. (TechCrunch)

+ Voilà pour l’engagement de Musk envers la liberté d’expression. (Voix)

+ Musk a déclaré qu’il n’interdirait jamais le compte @elonjet aussi récemment que le mois dernier. (Carte mère)

+ Il est toujours facile de suivre les allées et venues du jet, car les données sont publiques. (Initié $)

2 Un effort furtif pour enterrer le bois pour éliminer le carbone vient de récolter des millions

Si l’essai réussit, il pourrait s’agir d’un moyen relativement simple et facile de réduire les gaz à effet de serre. (examen de la technologie MIT)

3 passionnés de Bitcoin chantent la chute de FTX

Même si le bitcoin lui-même a pris un coup majeur. (Ardoise $)

+ La superstar de la NBA, Shaquille O’Neal, a nié toute implication avec FTX. (Initié $)

4 Les plastiques biosourcés restent des plastiques

Le passage à des plastiques fabriqués à partir de carbone extrait de plantes pourrait permettre à l’industrie de verdir le processus. (Filaire $)

5 Le streaming n’est plus excitant

Il n’y a pas autant d’argent qui traîne, et Netflix et al ne veulent pas prendre de risques de la même manière qu’avant. (Le bord)

+ Les émissions massives sont désormais de rigueur. (Initié $)

6 Les changements dans le microbiome d’un enfant peuvent induire la peur

Cela pourrait affecter la façon dont ils vivent l’anxiété et la dépression plus tard dans la vie. (Néo.Life)

7 Comment les achats en ligne essaient de vous tromper

Faire pression sur les acheteurs pour qu’ils prennent des décisions rapides est au cœur de tout cela. (Voix)

+ Les publicités pour les publicités sont la dernière nouveauté sur TikTok. (FT $)

+ Les publicités télévisées deviennent également plus méta. (L’Atlantique $)

La 8e génération Z revient à l’âge des ténèbres de la technologie

Ils remodèlent ce que c’est d’être un luddite à l’ère numérique. (NYT $)

9 TikTok veut réhabiliter la mauvaise réputation des pigeons

Mais capturer des oiseaux sauvages dans la rue est toujours une mauvaise idée. (L’Atlantique $)

+ Comment se lier d’amitié avec un corbeau. (examen de la technologie MIT)

10 L’entraînement en force à un âge avancé est payant

Il n’est jamais trop tard pour commencer, et cela peut aider à conserver son indépendance plus longtemps. (Magazine connaissable)

Citation du jour

“On dirait qu’il essaie juste de me faire peur et ça ne marchera pas.”

—Jack Sweeney, l’étudiant qui suit le jet privé d’Elon Musk sur Twitter en utilisant des données accessibles au public, raconte Initié pourquoi il refuse d’être ébranlé par l’annonce de Musk qu’il poursuivait Sweeney.

La grande histoire

Comment réparer votre cerveau pandémique brisé

juillet 2021

Les Américains sortent lentement de la pandémie, mais à mesure qu’ils réapparaissent, il reste encore beaucoup de traumatismes à traiter. Ce ne sont pas seulement nos familles, nos collectivités et nos emplois qui ont changé; notre cerveau aussi a changé. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions.

Au cours de l’hiver 2020, plus de 40% des Américains ont signalé des symptômes d’anxiété ou de dépression, soit le double du taux de l’année précédente. Bien que cela ait chuté l’été suivant, alors que les taux de vaccination augmentaient et que les cas de covid diminuaient, de nombreux Américains sont toujours aux prises avec leur santé mentale. Maintenant, la question est, notre cerveau peut-il revenir en arrière ? Et comment pouvons-nous les aider à le faire ? Lire l’histoire complète.

—Dana Smith

