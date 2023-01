The Download : espoir pour les énergies renouvelables et rôle de l’IA dans le journalisme

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Nous avons suffisamment de matériaux pour alimenter le monde avec des énergies renouvelables

Les nouvelles: Alimenter le monde avec des énergies renouvelables nécessitera beaucoup de matières premières. La bonne nouvelle est qu’en ce qui concerne l’aluminium, l’acier et les métaux des terres rares, il y a beaucoup à faire, selon une nouvelle analyse.

Plus grand gain : Bien que les émissions soient un effet secondaire inévitable de l’extraction des matériaux, au cours des 30 prochaines années, elles représentent moins d’un an d’émissions mondiales provenant des combustibles fossiles. Les experts sont convaincus que le coût initial des émissions sera plus que compensé par les économies réalisées grâce aux technologies énergétiques propres remplaçant les combustibles fossiles.

Mais il y a un hic : Bien que nous ayons techniquement suffisamment de matériaux dont nous avons besoin pour construire une infrastructure d’énergie renouvelable, leur extraction et leur traitement peuvent être un défi. Si nous ne le faisons pas de manière responsable, mettre ces matériaux sous une forme utilisable pourrait entraîner des dommages environnementaux ou des violations des droits de l’homme. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

ChatGPT pourrait-il faire mon travail ?

—Melissa Heikkilä, journaliste senior en intelligence artificielle

Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur la question de savoir si les journalistes ou les rédacteurs pourraient ou devraient être remplacés par l’IA. Jusqu’à présent, les salles de rédaction ont suivi des approches très différentes pour intégrer le nouvel outil le plus en vogue, ChatGPT, dans leur travail : le site d’actualités technologiques CNET l’a secrètement utilisé pour écrire des articles, tandis que BuzzFeed (de manière plus transparente) a annoncé son intention de l’utiliser pour générer des réponses aux quiz.

Mais voici le sale secret du journalisme : une quantité étonnamment importante de celui-ci pourrait être automatisée. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose si nous pouvons sous-traiter certaines des parties ennuyeuses et répétitives du travail à l’IA. Les vrais problèmes surviennent lorsque vous donnez trop de contrôle à l’IA. Lire l’histoire complète.

L’histoire de Melissa est tirée de The Checkup, sa newsletter hebdomadaire qui vous donne des informations sur tout ce qui concerne l’IA. Inscrivez-vous pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les lundis.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Elon Musk veut transformer Twitter en une plateforme fintech

Cela fait partie de son plan de regarder au-delà de la publicité pour gagner de l’argent. (PI $)+ Les anciens employés de Twitter ne savent pas quoi faire de leurs anciens ordinateurs portables. (Filaire $)

+ La société a effectué son premier paiement d’intérêts sur sa dette massive. (Bloomberg $)

2 Dans les sombres campagnes d’influence des relations publiques de FTX

Un nouveau dépôt révèle un réseau non divulgué de personnalités politiques puissantes. (L’interception)

+ Les choses deviennent encore plus compliquées pour l’échange cryptographique effondré. (NY Mag $)

+ Les victimes de FTX sont toujours furieuses. (L’Atlantique $)

3 Les États-Unis ont cessé d’autoriser les entreprises à exporter vers Huawei

Ce n’est que la dernière d’une série de sanctions liées à la Chine. (BBC)

4 La course à la suprématie de l’IA s’intensifie

Mais on ne sait pas si les laboratoires américains ou chinois sortiront vainqueurs. (Économiste $)

+ L’IA générative change tout. Mais que reste-t-il lorsque le battage médiatique est parti ? (examen de la technologie MIT)

5 Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un casque pour entrer dans le métaverse

Notre réalité quotidienne se rapproche chaque jour de la dystopie. (L’Atlantique $)

+ Kpop pourrait aider à améliorer l’image du métaverse. (NYT $)

6 deepfakes de voix de célébrités ont été cooptés pour cracher de la haine raciste

Cela semblait malheureusement inévitable. (Carte mère)

+ Les acteurs vocaux de l’IA ont un son plus humain que jamais. (examen de la technologie MIT)

7 Boeing a fabriqué son dernier 747

Autrefois un symbole de voyage accessible, il est susceptible de finir par transporter des marchandises. (NYT $)

+ Des avions à hydrogène décollent avec le vol d’essai d’une startup. (examen de la technologie MIT)

8 Les médias sociaux ont une sombre obsession d’être #gentil

Est-ce vraiment une bonne action si vous le filmez pour le clickbait ? (Le gardien)

9 livestreamers hispanophones sont vraiment chauds en ce moment

Twitch est en plein essor en Amérique latine, créant de nouvelles opportunités pour les joueurs. (Bloomberg $)

10 chiens adorent gober les AirTags

Suivre votre ami à quatre pattes n’est pas sans danger. (WSJ $)

Citation du jour

“Je pourrais appuyer sur le bouton rouge, fermer mon ordinateur portable et me mettre sous mes couvertures pendant quelques heures.”

—Phoebe Gavin, ancienne directrice exécutive des talents et du développement du site d’information Vox, réfléchit aux avantages d’être licenciée par appel vidéo plutôt qu’en personne au Wall Street Journal.

La grande histoire

Un groupe de sécurité privé a régulièrement envoyé des informations erronées à la police du Minnesota sur les manifestants

juillet 2022

Lorsque des maréchaux américains ont tiré et tué un homme noir de 32 ans nommé Winston Boogie Smith Jr. dans un parking à Minneapolis le 3 juin 2021, la ville était déjà en pleine crise policière. George Floyd avait été assassiné par un membre des forces de police au mois de mai précédent. Alors que les manifestations reprenaient dans toute la ville, les flics ne pouvaient pas suivre.

Dans le vide sont entrés des groupes de sécurité privés, embauchés principalement pour prévenir les dommages aux propriétés. Mais les organisations ont souvent fini par gérer les activités de protestation – une tâche généralement réservée à la police et pour laquelle la plupart des agents de sécurité privés ne sont pas formés.

Une entreprise, Conflict Resolution Group (CRG), fournissait régulièrement à la police de Minneapolis des informations sur des militants qui étaient parfois fausses et profondément politisées. Lire l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley et Sam Richards

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Envoyez-moi un message ou tweetez-les moi.)

+ Ce calendrier d’une page m’époustoufle sérieusement.

+ J’adore que les acteurs répètent Shakespeare dans le jeu vidéo dystopique Fallout (merci Will !)

+ Vite—j’ai besoin d’une urgence photo d’un oursstat !

+ Pouvez-vous croire que ces plantes impressionnantes sont sculptées dans du bois ?

+ Les mélodies ambiantes sont massives en ce moment, et je peux voir pourquoi.