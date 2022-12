The Download : déclin de Twitter et explication de la fusion

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

On assiste à la mort cérébrale de Twitter



L’état de Twitter depuis la prise de contrôle d’Elon Musk ressemble à une mort cérébrale : les processus qui le maintiennent en ligne continuent à battre, mais ce que Twitter était avant Musk ne reviendra jamais.

Au cours des dernières semaines, Twitter a dissous son conseil de confiance et de sécurité et a accueilli à nouveau des extrémistes de haut niveau, des personnalités d’extrême droite, des négationnistes et d’autres personnalités précédemment interdits. Ceux qui n’adhèrent pas à la vision de Musk pour la plate-forme partent, et l’enthousiasme de Musk pour la suppression d’emplois, la réduction des coûts et la destruction de l’infrastructure de sécurité de Twitter a également poussé les annonceurs à partir en masse.

MIT Technology Review a effectué une analyse dans Hoaxy, un outil créé par l’Université de l’Indiana pour montrer comment les informations se propagent sur Twitter en examinant à la fois la fréquence des mots clés et les interactions entre les comptes individuels. Les résultats laissent entrevoir le nouveau rôle de Musk dans ce réseau : en tant que moniteur de salle pour l’extrême droite, se plaçant au centre de conversations problématiques auparavant repoussées à la marge. Lire l’histoire complète.

—Abby Ohlheiser

Ce que vous devez vraiment savoir sur cette nouvelle fusion

Il y a eu une percée dans la fusion. Non, pour de vrai cette fois. Alors que les chercheurs parlent de l’utiliser pour construire une énergie propre illimitée depuis des décennies, leurs déclarations n’ont jamais été très importantes, jusqu’à présent.

Un laboratoire national a franchi une étape importante dans la recherche, a-t-il été confirmé plus tôt cette semaine, exécutant enfin une réaction qui dégageait plus d’énergie que celle contenue dans les puissants lasers utilisés pour la démarrer. Voici pourquoi l’annonce est importante, ce qu’elle signifie et ce que vous devriez en retirer. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

L’histoire de Casey est tirée de The Spark, son bulletin hebdomadaire traitant du climat et de l’énergie. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les mercredis.

Podcast : Optimiser pour plus de commodité

Nous sommes au milieu d’une autre perturbation majeure du commerce de détail, qui a été accélérée par la pandémie, et qui cherche à tirer parti de la commodité du commerce électronique et à l’appliquer aux environnements physiques. Dans cet épisode, nous examinons comment l’IA est au centre de cette transition. Écoutez-le sur Podcast Appleou partout où vous écoutez habituellement.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les avocats de FTX disent qu’ils “ne font pas confiance” au gouvernement des Bahamas

Ils affirment que les autorités pourraient essayer de siphonner les actifs numériques de l’échange cryptographique effondré. (Reuter)

+ Les régulateurs des Bahamas ont été prévenus par un associé de FTX. (FT $)

+ Sam Bankman-Fried a toujours dit qu’il était pro-réglementation. Il peut obtenir son souhait. (L’Atlantique $)

2 Twitter a suspendu les comptes dédiés au suivi des jets privés

Dont un qui suit le propre avion d’Elon Musk. (Bloomberg $)

+ Twitter a changé sa politique pour interdire aux utilisateurs de partager l’emplacement “en direct” d’une personne. (L’interception)

+ Musk vend à nouveau des milliards d’actions Tesla. (Le bord)

3 La Russie manque rapidement de munitions en Ukraine

Son armée sera bientôt réduite à utiliser des fournitures de la guerre froide, selon le Pentagone. (Carte mère)

+ Des drones fabriqués en Iran ont été abattus au-dessus de Kiev. (Le gardien)

+ La guerre ne fera qu’empirer pour la Russie. (FT $)

+ Les signaux GPS sont également perturbés dans les villes du pays. (Filaire $)

4 Un groupe d’influenceurs a été accusé de fraude en valeurs mobilières

Les autorités américaines affirment avoir manipulé les cours des actions via Twitter et Discord. (Nouvelles de la BNC)

+ Les sept hommes ont gagné environ 100 millions de dollars grâce au programme «pump and dump». (Carte mère)

5 L’âge d’or du jeu mobile est révolu

Les revenus devraient chuter pour la première fois. (FT $)

+ Ce fut une année difficile pour la technologie, dans l’ensemble. (Économiste $)

6 Les fruits de mer cultivés en laboratoire sont à l’horizon

Mais contrairement à la majorité de la viande cultivée, les fruits de mer cultivés en laboratoire reproduiront des coupes coûteuses. (Voix)

+ Les microplastiques filtrent dans le plancton. (Ardoise $)

+ La viande cultivée en laboratoire arrivera-t-elle dans nos assiettes ? (examen de la technologie MIT)

7 L’informatique quantique est enfermée dans une course à deux chevaux

La Chine et les États-Unis semblent penser que l’autre est en tête, en fait. (New yorkais $)

+ L’informatique quantique a un problème de battage médiatique. (examen de la technologie MIT)

8 Nous nous rapprochons de la découverte de plus de matière noire

Cependant, nous ne savons toujours pas de quoi il est fait. (Filaire $)

9 Comment Pokémon a amélioré son jeu de mode

Les fils de créateurs sont indispensables pour les baskets en herbe. (Radio Nationale Publique)

10 Faites le tour des marchés technologiques du monde

Des réparations de smartphones aux micros de karaoké, il y en a pour tous les goûts. (Reste du monde)

Citation du jour

“Il est devenu ce joueur de flûte pour des gens autrement sérieux… on se croirait dans la Silicon Valley après l’élection de Trump et les familles se sont un peu déchirées.”

—Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité de l’information de Facebook, décrit comment Elon Musk a divisé les amitiés entre les techniciens californiens lors d’une apparition sur le podcast Dead Cat, Initié rapports.

La grande histoire

Le métaverse est un nouveau mot pour une vieille idée

Février 2022

En moins d’un an, le métaverse est passé d’un terme de niche à un nom familier. Sa métamorphose a commencé en juillet 2021, lorsque Facebook a annoncé qu’il consacrerait la prochaine décennie à donner vie au métaverse : un monde numérique immersif et riche combinant des aspects des médias sociaux, des jeux en ligne et de la réalité augmentée et virtuelle.

Mais nous serions négligents si nous ne prenions pas du recul pour demander, non pas ce qu’est le métaverse ou qui le fera, mais d’où il vient. Connaître l’histoire d’une technologie, ou les idées qu’elle incarne, peut révéler des pièges potentiels et des leçons déjà apprises, et ouvrir une fenêtre sur la vie de ceux qui les ont apprises. Le métaverse, qui n’est pas aussi nouveau qu’il n’y paraît, ne fait pas exception. Lire l’histoire complète.

—Geneviève Bell

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ?Écrivez-moioutweetez-les moi.)

+ L’approche néerlandaise de «football total» semble être un excellent moyen de nourrir un esprit curieux.

+ Radiooooo est un site Web étonnant qui plonge dans la musique de n’importe quel pays, de n’importe quelle décennie.

+ Bière est une grosse affaire de nos jours. Voici tout l’argot que vous devez connaître pour vous assurer de savoir de quoi vous parlez la prochaine fois que vous serez dans un bar.

+ Créer une maison en pain d’épice structurellement solide est étonnamment difficile. Voici quelques des astuces pour vous aider à démarrer.

+ Pourquoi certains jeux vidéo s’améliore avec l’âge.