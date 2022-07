The Download : comment une IA de course a gagné et relevé les grands défis de la biotech

“Attends quoi? Comment?” Emily Jones n’avait pas l’habitude d’être laissée pour compte. Une des meilleures pilotes de course sur simulateur avec plusieurs victoires à son nom, Jones a secoué le volant de la plate-forme d’esports, les yeux fixés sur l’écran devant elle : “Je pousse trop fort pour suivre – Comment ça fait ça ?” Son commentaire staccato entrecoupé de crissements de pneus, Jones a lancé sa voiture virtuelle autour de la piste virtuelle à 120 milles à l’heure, puis 140, 150, à la poursuite du pilote Gran Turismo le plus rapide au monde.

Construit par Sony AI, un laboratoire de recherche lancé par la société en 2020, Gran Turismo Sophy est un programme informatique formé pour contrôler les voitures de course dans le monde de Gran Turismo, un jeu vidéo connu pour ses simulations super réalistes de véhicules et de circuits réels. Lors d’une série d’événements organisés à huis clos l’année dernière, Sony a opposé son programme aux meilleurs humains du circuit professionnel de la course sur simulateur.

Ce qu’ils ont découvert au cours de ces batailles sur les pistes de course – et celles qui ont suivi – pourrait aider à façonner l’avenir des machines qui travaillent aux côtés des humains ou nous rejoignent sur les routes. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

Nous réécrivons ce que nous pensions possible en biotech

La technologie de la biotechnologie est en train de le clouer. L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle peuvent désormais déterminer qui souffre d’une maladie (peut-être mieux que votre médecin), établir une liste de contrôle médicale pour vous diagnostiquer et aider à cibler les traitements probables. Les modèles d’IA peuvent aider à concevoir des médicaments ou à trouver un nouveau but pour ceux qui existent déjà.

Cependant, des défis subsistent. Les modèles suivis par nos données historiques reprennent nos défauts et nos biais. Partout dans le monde, des personnes travaillent à résoudre ces problèmes afin d’aider la biotechnologie à tenir ses promesses, y compris certains de ceux répertoriés dans la section biotechnologie des 35 innovateurs de moins de 35 ans du MIT Technology Review cette année. Vérifie-les.

