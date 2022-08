The Download : avions électriques et fertilité des hommes trans

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

C’est ce qui empêche les avions électriques de décoller

Que ce passe-t-il?: Les startups étudient comment les avions électriques pourraient nettoyer les voyages en avion, qui représentent environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les réductions résultant de l’adoption du vol électrique pourraient être importantes : près de 90 % d’émissions en moins pour un avion alimenté par batterie chargé d’énergie renouvelable.

Quel est le problème?: Selon une analyse récente, les avions électriques d’aujourd’hui pourraient vous transporter en toute sécurité, ainsi qu’une douzaine de passagers, sur une distance d’environ 30 miles. Le facteur limitant est la batterie, en particulier la quantité d’énergie qui peut être stockée. Les batteries d’aujourd’hui n’ont pas la densité d’énergie nécessaire pour alimenter autre chose que les avions les plus légers, et même pour ceux-ci, le voyage sera à peu près aussi long qu’une longue balade à vélo.

Et après?: Les batteries emballent plus de puissance dans des espaces plus petits depuis environ 30 ans, et des améliorations continues pourraient aider les avions électriques à devenir une option plus faisable pour voler. Mais ils n’en sont pas encore là et, en fin de compte, l’avenir des avions électriques pourrait dépendre de l’avenir des progrès de la technologie des batteries. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Une technique à trois parents pourrait aider les hommes trans à avoir des bébés

Les nouvelles: Les traitements de fertilité peuvent être indésirables pour les hommes transgenres, car ils impliquent de suspendre l’hormonothérapie d’affirmation de genre et de subir des procédures potentiellement pénibles. De nouvelles preuves suggèrent que la combinaison de deux techniques existantes pour la première fois pourrait aider à contourner ces problèmes.

Comment ça fonctionne: Le processus consiste à retirer des morceaux de l’ovaire d’un homme transgenre, à extraire des ovules de l’ovaire en laboratoire et à échanger des parties d’un ovule d’une autre personne avant de les fertiliser avec du sperme pour créer des embryons. L’extraction d’ovules en laboratoire a aidé certaines personnes à avoir des bébés après avoir survécu à un cancer. Et la technique dite des trois parents – utilisant des parties d’un œuf d’une tierce personne – a été utilisée pour tenter d’aider les gens à éviter de transmettre des maladies génétiques à leurs bébés et à stimuler la fertilité.

Pourquoi est-ce important: La nouvelle recherche suggère que ces technologies, utilisées de concert, pourraient également augmenter les chances d’un homme trans d’utiliser ses ovules pour créer un embryon sain – et potentiellement avoir un bébé – sans avoir à subir de traitements de fertilité typiques. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Les LED lumineuses pourraient signifier la fin des cieux sombres

Les scientifiques savent depuis des années que la pollution lumineuse augmente et peut nuire à la fois aux humains et à la faune. Chez les humains, une exposition accrue à la lumière la nuit perturbe les cycles du sommeil et a été liée au cancer et aux maladies cardiovasculaires, tandis que la faune souffre d’une interruption de ses modes de reproduction, d’un danger accru et d’une perte de furtivité.

Les astronomes, les décideurs et les professionnels de l’éclairage s’efforcent tous de trouver des moyens de réduire la pollution lumineuse. Beaucoup d’entre eux préconisent l’installation de diodes électroluminescentes, ou LED, dans les luminaires extérieurs tels que les lampadaires urbains, principalement pour leur capacité à diriger la lumière vers une zone ciblée. Mais l’investissement initial élevé et la durabilité des LED modernes signifient que les villes doivent réussir la transition du premier coup ou faire face à des décennies de conséquences. Lire l’histoire complète.

—Shel Evergreen

La grande histoire

La Chine a lancé une grande expérience dans l’enseignement de l’IA. Cela pourrait remodeler la façon dont le monde apprend.

Août 2021

Zhou Yi était nul en maths. Il risquait de ne jamais entrer à l’université. Puis une entreprise appelée Squirrel AI est venue dans son collège à Hangzhou, en Chine, promettant un tutorat personnalisé. Il avait déjà essayé des services de tutorat, mais celui-ci était différent : au lieu d’un enseignant humain, un algorithme d’IA organiserait ses cours. Le jeune de 13 ans a décidé de tenter le coup. À la fin du semestre, ses résultats aux tests étaient passés de 50 % à 62,5 %. Deux ans plus tard, il a obtenu 85% à son examen final du collège.

Les experts s’accordent à dire que l’IA sera importante dans l’éducation du XXIe siècle, mais comment ? Alors que les universitaires se sont interrogés sur les meilleures pratiques, la Chine n’a pas attendu. Au cours des dernières années, les investissements du pays dans l’enseignement et l’apprentissage basés sur l’IA ont explosé. Les géants de la technologie, les startups et les titulaires de l’éducation ont tous sauté le pas. Il s’agit de la plus grande expérience au monde sur l’IA dans l’éducation, et personne ne peut prédire le résultat. Lire l’histoire complète.

—Karen Hao

