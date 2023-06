The Download : attente à la frontière américaine et carences de captage du carbone des algues

Le nouveau mur frontalier américain est une application

Keisy Plaza, 39 ans, a quitté sa maison en Colombie il y a sept mois. Elle a parcouru une étendue de 62 miles de forêt tropicale montagneuse dense et de marécages avec ses deux filles et son petit-fils pour atteindre Ciudad Juárez au Mexique, à la frontière avec le Texas.

Plaza essaie chaque jour depuis des semaines d’obtenir un rendez-vous avec les douanes et la protection des frontières (CBP) afin qu’elle puisse demander l’autorisation pour sa famille d’entrer aux États-Unis.

Jusqu’à présent, elle n’a pas eu de chance : à chaque fois, elle a rencontré des erreurs logicielles et des écrans gelés. Lorsque des créneaux de rendez-vous s’ouvrent, ils se remplissent en quelques minutes.

Plaza n’a pas été le seul à rencontrer ce nouvel obstacle. Au début de cette année, le président Biden a annoncé que les personnes à la frontière sud qui souhaitent demander l’asile aux États-Unis doivent d’abord demander un rendez-vous pour rencontrer un agent de l’immigration via une application mobile.

L’application, appelée CBP One, est l’une des rares voies légales permettant aux personnes cherchant une protection d’entrer aux États-Unis. Et personne ne sait combien de temps leur attente sera. Lire l’histoire complète.

—Lorena Rios

La culture d’algues pour la capture du dioxyde de carbone occuperait trop d’océan

Quelles sont les nouvelles?: Les projets axés sur la culture d’algues pour aspirer le CO2 de l’air et le retenir dans la mer ont attiré beaucoup d’attention, mais cultiver suffisamment d’algues pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique n’est peut-être pas réalisable après tout.

Pourquoi pas? Une nouvelle étude suggère qu’environ un million de kilomètres carrés d’océan devraient être cultivés afin d’éliminer un milliard de tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère au cours d’une année. Cela peut sembler beaucoup, mais de nombreux modèles scientifiques suggèrent que nous devrions éliminer entre 1,3 milliard de tonnes de dioxyde de carbone chaque année et 29 milliards de tonnes d’ici 2050 afin d’atteindre les objectifs. Lire l’histoire complète.

—Rhiannon Williams

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Meta espère monétiser son IA open source

Cela pourrait avoir de sérieuses implications pour la domination actuelle de Google et d’OpenAI sur le marché. (Les informations $)

+ Yann LeCunn de Meta estime que les chiens sont plus intelligents que l’IA, pour l’instant. (CNBC)

+ Les chercheurs en Chine s’inquiètent de plus en plus de l’IA. (Filaire $)

+ Le boom de l’IA open source repose sur les documents de Big Tech. Combien de temps ça va durer? (examen de la technologie MIT)

2 Plusieurs agences gouvernementales américaines ont été piratées

Les cybercriminels russes ont exploité une faille de transfert de données, mais aucune demande de rançon n’a été faite. (CNN)+ Les responsables américains ont décrit l’attaque comme largement « opportuniste ». (NYT $)

3 La veuve de Jamal Khashoggi poursuit le groupe NSO

Elle soutient que son logiciel espion Pegasus a suivi son mari avant qu’il ne soit assassiné. (WP $)

+ Des financiers américains sont en pourparlers pour acquérir une partie des actifs de NSO. (Le gardien)

4 L’IA prend le pas sur les infirmières

Et cela les oblige à prendre des décisions contre leur meilleur jugement. (WSJ $)

+ L’intelligence artificielle s’infiltre dans les soins de santé. Nous ne devrions pas le laisser prendre toutes les décisions. (examen de la technologie MIT)

5 Un fabricant de puces américain investit 600 millions de dollars dans son usine chinoise

Micron redouble d’efforts dans son engagement envers le pays, malgré les tensions persistantes. (FT $)

+ Les puces chinoises continueront d’alimenter votre vie quotidienne. (examen de la technologie MIT)

6 Les publicités Ozempic sont partout

Des plates-formes Meta et des aéroports aux panneaux d’affichage et à la télévision. (Nouvelles NBC)

+ Les injections de perte de poids ont envahi Internet. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les gens IRL ? (examen de la technologie MIT)

7 Comment le SEO a massacré Internet

Les mots-clés sont rois et le langage nuancé est devenu presque inutile. (Le bord)

8 Nous n’aurons peut-être pas d’autre choix que d’adopter les soignants robotisés

Mais pour l’instant, ils restent d’un prix prohibitif. (Proto.Vie)+ À l’intérieur de la longue expérience japonaise d’automatisation des soins aux personnes âgées. (examen de la technologie MIT)

9 L’IA ruine Etsy

La culture d’agitation de ChatGPT produit des produits mal conçus et mal fabriqués. (L’Atlantique $)

10 psychédéliques pourraient nous aider à réapprendre comme des enfants

Certains chercheurs pensent que les médicaments peuvent déclencher des «périodes critiques» pour l’apprentissage, mais tout le monde n’est pas convaincu. (Filaire $)

+ La réalité virtuelle est aussi efficace que les psychédéliques pour aider les gens à atteindre la transcendance. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

« Nous savons où vous êtes, nous savons où vous allez, nous savons ce que vous avez mangé. »

– Mark Grether, vice-président et directeur général du service de publicité d’Uber, décrit les capacités de ciblage publicitaire vidéo inquiétantes de l’entreprise au Wall Street Journal.

La grande histoire

L’argent est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère de concurrence

avril 2022

Pour beaucoup, l’argent liquide semble désormais largement anachronique. Partout dans le monde, les gens utilisent couramment leur smartphone pour payer des choses. Ce changement peut apparaître comme un facteur potentiel d’inégalité : si l’argent liquide disparaît, on imagine que cela pourrait priver de leurs droits les personnes âgées, les pauvres et d’autres.

En pratique, cependant, les téléphones portables sont presque à saturation dans de nombreux pays. Et l’argent numérique, s’il est correctement mis en œuvre, pourrait être une force pour l’inclusion financière.

Les grandes questions sont maintenant de savoir comment nous procédons et si l’énorme transfert de l’argent numérique profite finalement à l’humanité dans son ensemble ou exacerbe les inégalités nationales et mondiales existantes. Lire l’histoire complète.

—Eswar Prasad

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Écrivez-moi ou tweetez-les moi.)

+ Il n’est jamais trop tard pour découvrir une nouvelle espèce de dinosaure.

+ À la gloire d’un classique du cinéma : The Room (si vous ne l’avez pas encore vu, vous devriez vraiment le faire.)

+ J’en supplie, quelqu’un s’il vous plaît, donnez le feu vert à une préquelle de White Lotus.

+ Un secret de beauté multigénérationnel est le meilleur type de secret de beauté.

+ Boo à celui qui a annulé la route polonaise vers Hel !