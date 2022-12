The Download : ADN ancien et éolien offshore

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

L’ADN congelé pendant deux millions d’années a été séquencé

Ce qui s’est passé: Après huit ans d’efforts pour récupérer l’ADN de l’intérieur gelé du Groenland, les chercheurs affirment avoir réussi à séquencer des fragments de gènes d’anciens poissons, plantes et même d’un mastodonte qui vivait il y a 2 millions d’années. C’est le plus vieil ADN jamais récupéré.

Comment ils ont fait : Les chercheurs ont examiné le matériel génétique laissé par des dizaines d’espèces et lavé dans les couches de sédiments il y a longtemps. L’ADN a été préservé par des températures glaciales et lié à l’argile et au quartz, ce qui ralentit également le processus de dégradation.

Pourquoi est-ce important: Les découvertes génétiques, qui brossent un tableau d’une époque où le Groenland était couvert de plantes à fleurs et de cèdres, pourraient fournir des indices sur la façon dont les écosystèmes se sont adaptés aux climats plus chauds dans le passé. Lire l’histoire complète.

—Antonio Regalado

La nouvelle technologie sauvage qui arrive dans l’éolien offshore

L’énergie éolienne est l’une des sources d’énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde, et bientôt sa portée pourrait encore s’étendre. Cette semaine, la Californie met aux enchères des sites au large de ses côtes qui pourraient abriter les premières éoliennes flottantes aux États-Unis.

Il existe déjà quelques projets de démonstration dans le monde pour les éoliennes offshore flottantes, mais la technologie entre dans une nouvelle phase, avec davantage de gouvernements fixant des objectifs pour les installations et des projets plus importants entrant dans les étapes de planification et d’autorisation. La Californie pourrait être un terrain d’essai majeur pour la technologie. Mais que faudrait-il pour qu’il se produise réellement, et que signifiera la vente aux enchères de la Californie pour l’énergie éolienne dans le monde ? Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

L’histoire de Casey est tirée de The Spark, son bulletin hebdomadaire traitant de l’énergie et du changement climatique. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Sam Bankman-Fried ferait l’objet d’une enquête par les procureurs américains

L’enquête veut déterminer s’il a manipulé le marché pour deux crypto-monnaies. (NYT $)

+ Le fondateur de FTX a fait sa juste part d’ennemis ces derniers temps. (Voix)

+ Facebook demande aux législateurs d’y aller doucement sur la crypto, s’il vous plaît. (Carte mère)

+ Une communauté souterraine au Liban extrait de la crypto dans des barrages négligés. (Reste du monde)

2 Apple chiffre enfin la majeure partie d’iCloud

Il protégera les données des pirates et des forces de l’ordre. (WSJ $)

+ La société a abandonné son intention de numériser des photos iCloud pour détecter d’éventuels abus envers les enfants. (Filaire $)

+ Il est peu probable que les agences gouvernementales accueillent favorablement la protection avancée des données. (WP $)

3 L’Ukraine révolutionne la guerre maritime avec des drones navals

Les bateaux sans équipage ciblent les navires ennemis. (Économiste $)

+ La désinformation russe diabolise les réfugiés ukrainiens. (WP $)

4 La Chine a accepté les inspections américaines de ses entreprises technologiques

Dans le but d’éviter d’être placé sur une liste noire commerciale. (FT $)

5 Comment le chouchou de la vie privée en France est devenu un cyber fouineur

Eric Leandri était un ardent défenseur de la confidentialité numérique. Aujourd’hui, il dirige une entreprise de cybersurveillance. (Politique)

6 Les escrocs s’arnaquent

Et un nombre surprenant d’entre eux s’en plaignent en ligne. (Filaire $)

+ Les 1 000 ingénieurs chinois de SpaceX qui n’ont jamais existé. (examen de la technologie MIT)

7 Calculer l’empreinte carbone d’Internet est étonnamment difficile

Nous consommons plus d’énergie, mais il est difficile de comparer certaines activités. (La conversation)

8 Le problème d’être “chroniquement en ligne”

C’est surtout beaucoup de gens qui s’énervent pour rien. (Voix)

+ Même les influenceurs les plus fantaisistes ressentent le pincement du coût de la vie. (Filaire $)

9 La simple magie des achats de Noël dans la vraie vie

En ligne peut être plus pratique, mais il est peu probable que les algorithmes vous ravissent avec une découverte inattendue. (L’Atlantique $)

10 Comment se préparer à une frappe d’astéroïde géant

Le simulateur de lanceur d’astéroïdes offre un aperçu fascinant de ce qui pourrait arriver, mais j’espère que ce ne sera pas le cas. (Carte mère)

+ Comment rester à l’abri d’une éruption solaire. (Initié $)

+ Regardez le moment où le vaisseau spatial DART de la NASA s’est écrasé sur un astéroïde. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

“Ce n’est pas beau. C’est encore un autre signe tacite d’irrespect. Il n’y a pas de discussion. Tout comme, les lits sont apparus.

—Un employé mécontent de Twitter raconte Forbes à propos de lits apparaissant mystérieusement dans les bureaux de l’entreprise sans aucun avertissement, vraisemblablement pour permettre au personnel de faire des heures folles.

La grande histoire

Votre cerveau est-il un ordinateur ?

C’est une analogie qui remonte à l’aube de l’ère informatique : depuis que nous avons découvert que les machines pouvaient résoudre des problèmes en manipulant des symboles, nous nous sommes demandé si le cerveau pouvait fonctionner de la même manière.

Alan Turing, par exemple, a demandé ce qu’il faudrait pour qu’une machine “pense” en 1950, se demandant que si les machines pouvaient penser comme des cerveaux humains, il était naturel de se demander si les cerveaux pouvaient fonctionner comme des machines.

Aujourd’hui, les experts sont divisés. Nous leur avons demandé de nous dire pourquoi ils pensent que nous devrions – ou ne devrions pas – considérer le cerveau comme étant « comme un ordinateur ». Bien que tout le monde s’accorde à dire que nos cerveaux biologiques créent nos esprits conscients, ils sont divisés sur la question du rôle, le cas échéant, joué par le traitement de l’information – la similitude cruciale que les cerveaux et les ordinateurs sont censés partager. Lire l’histoire complète.

—Dan Falk

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ?Écrivez-moioutweetez-les moi.)

+ Comment ‘mode gobelin‘ est devenu le mot de l’année.

+ 2022 a été Une annéemais au moins les mèmes étaient bons.

+ Yeardley Smith, alias la voix de Lisa Simpsona fait un vrai voyage.

+ Netflix a une tonne de codes secrets pour bousculer vos recommandations. Qu’attendez-vous ?

+ Voici pourquoi ce que nous pensons savoir sur le cerveau à 25 ans n’est probablement pas vrai du tout.