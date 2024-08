The Divine 9 aborde la politique d’une toute nouvelle manière pour Harris

CHICAGO — Lorsque Kamala Harris est montée sur scène pour prononcer son discours d’acceptation jeudi soir à la Convention nationale démocrate, elle a vu une mer de femmes vêtues de blanc, un hommage au mouvement pour le droit de vote des femmes.

Il y avait aussi des îles roses et vertes.

Les couleurs, symbole de fierté pour la sororité Alpha Kappa Alpha, ont été saluées sur la scène de la convention plus tôt dans la soirée, lorsque le comédien DL Hughley a crié : « Où sont les AKA ? », provoquant des cris d’excitation dans certaines parties de la foule.

C’était un clin d’œil à une force politique naissante : les membres de l’AKA et du reste des fraternités et sororités d’élite noires connues sous le nom de Divine Nine, qui sont déterminées à faire entrer l’une des leurs à la Maison Blanche. Harris, qui a rejoint la sororité pendant ses études à l’université Howard dans les années 1980, et qui entretient des liens étroits avec elle à ce jour.

AKA, la plus ancienne organisation noire de lettres grecques, a récemment a créé son propre comité d’action politiqueElle espère récolter des fonds pour soutenir les candidats de la circonscription qui sont membres de la sororité. La fraternité Alpha Phi Alpha, qui fait également partie des Divine Nine, a mis en place un programme de subvention de 100 000 $ pour les sections locales afin de stimuler les efforts de mobilisation des électeurs. Et Delta Sigma Theta a diffusé sa toute première publicité pour inciter les électeurs à voter, qui a été diffusée à Chicago et à Philadelphie.

« Tout le monde comprend la mission », a déclaré le représentant. Sydney Kamlager-Dove (D-Californie) et membre de la sororité Zeta Phi Beta, qui a vu Harris parler lors du bal biennal de la sororité lors de son deuxième jour complet en tant que candidate de facto.

« Nous reconnaissons que nous avons, vous savez, moins de 100 jours », a-t-elle déclaré, « et nous devons faire avancer cette sœur. »

Une suggestion pour alléger (et atténuer) le tout : les Divine Nine ont une histoire d’engagement civique et d’action sociale qui remonte à des décennies et qui a été revitalisée par la candidature de Harris. Les groupes, des rivaux amicaux mais passionnés, ont des programmes de sensibilisation des électeurs de longue date, mais c’est la première fois qu’ils travaillent vers un objectif électoral commun.

« Il y a du soutien parmi ces neuf organisations et il y a beaucoup d’enthousiasme à l’idée que Kamala Harris se présente », a déclaré le sénateur. Raphaël Warnock (D-Ga.), membre d’Alpha Phi Alpha, a déclaré POLITICO à la DNC.

Ce Divine Nine se retrouve désormais sous une pression immense pour garantir que ses opérations de participation puissent être efficaces.

Reconnaissant que leurs efforts de sensibilisation actuels étaient insuffisants pour ce qui est désormais un sprint de campagne historiquement court, les dirigeants d’Alpha Phi Alpha se sont précipités pour organiser une réunion ce mois-ci afin d’examiner les moyens de revitaliser leur programme d’engagement des électeurs « Un peuple sans vote est un peuple sans espoir » qui donne la priorité à la mobilisation des hommes noirs.

Les responsables d’Alpha Phi Alpha ont alloué des fonds pour des « micro-subventions » de 500 à 3 000 dollars, accordées aux sections individuelles ayant un historique de programmes d’engagement des électeurs réussis. Ils prévoient de concentrer ces subventions dans des régions désignées de « Alpha South », qui comprennent la Géorgie et la Caroline du Nord, « Alpha Midwest », qui comprend le Wisconsin et le Michigan, et « Alpha East », qui se trouve en Pennsylvanie — tous des États clés de ce cycle.

En dollars, les fonds dépensés par certains groupes politiques des Divine Nine sont dérisoires par rapport à ceux dépensés par d’autres groupes extérieurs qui tentent d’influencer les élections. Mais leur véritable pouvoir réside dans le nombre : selon une estimation, 2,5 millions de membres qui peut mobiliser une armée d’opérations de porte-à-oreille et de porte-à-porte pour faire voter les électeurs en novembre. Les organisations Divine Nine ont publié une déclaration commune immédiatement après l’arrivée de Harris au sommet du ticket démocrate, ils ont signalé qu’ils construiraient collectivement un programme électoral et éducatif qui, selon eux, serait « sans précédent ».

Les neuf présidents sont venus au United Center pour voir Harris accepter la nomination, assis ensemble selon l’ordre de l’année de fondation de chaque organisation.

Les fraternités et les sororités sont elles-mêmes apolitiques, tout comme leurs efforts de mobilisation des électeurs. Mais il ne fait aucun doute que ces efforts aideront Harris.

Les liens de longue date de Harris avec les Divine Nine ont constitué une grande partie de son profil public, même avant qu’elle ne devienne candidate à la présidence. Elle a été l’oratrice principale de la soirée de sa sororité à Houston quelques jours avant que le président Joe Biden ne mette fin à sa campagne de réélection. Deux jours après avoir pris la tête du ticket, elle a prononcé un discours devant les femmes de Zeta Phi Beta à Indianapolis et elle a pris la parole quelques jours plus tard lors d’un rassemblement de Sigma Gamma Rho au Texas. Elle a même fait l’éloge de la représentante Sheila Jackson Lee au début du mois en tant que « membre fière de notre bien-aimée Alpha Kappa Alpha Sorority Incorporated, et elle était une amie très chère ».

Les Divine Nine sont également apparues dans des allusions subtiles lors de son discours de remerciement, lorsque Harris a cité le nom de Thurgood Marshall, membre d’Alpha Phi Alpha, premier juge noir de la Cour suprême, et de Constance Baker Motley, membre honoraire d’AKA, première femme noire à siéger comme juge fédérale. Elle a également évoqué la possibilité d’adopter le John Lewis Voting Rights Act, du nom du défunt représentant et icône des droits civiques qui était membre de Phi Beta Sigma.

L’équipe de Harris reconnaît le pouvoir des fraternités et des sororités – et l’importance de son appartenance au réseau.

« Les Divine Nine ont été au point d’inflexion de chaque mouvement dans l’histoire de notre pays », a déclaré Trey Baker, conseiller principal de la campagne Harris, qui est lui-même un Kappa.

La campagne voit un lien direct entre ses efforts et le mouvement des droits civiques, lorsque ces fraternités et sororités noires étaient à l’avant-garde de la stimulation de réalisations raciales et législatives importantes, en partie grâce à des dirigeants comme le leader des droits civiques Martin Luther King Jr., membre d’Alpha Phi Alpha ; Ralph Abernathy, membre de Kappa Alpha Psi ; l’ancien candidat à la présidence Jesse Jackson Sr., membre d’Omega Psi Phi ; et le regretté représentant John Lewis, membre de Phi Beta Sigma.

« C’est parce que les Neuf Divins font le travail, ont le type de membres qu’ils ont, croient au leadership, au service et à la communauté, que ces personnes feront naturellement partie de l’écosystème de cela », a ajouté Baker.

L’objectif de tout cela, a déclaré Willis Lonzer III, président général de la fraternité Alpha Phi Alpha, est de « nous assurer que nous sommes efficaces dans ce que nous devons faire pour mobiliser les électeurs et les amener aux urnes ».

Plusieurs des dirigeants des Divine Nine ont déclaré qu’ils avaient d’autres plans en cours pour capitaliser sur l’enthousiasme suscité par la course.

Les responsables de Delta Sigma Theta, par exemple, espèrent que le regain d’intérêt pour l’élection présidentielle permettra également de remettre l’accent sur l’élargissement du droit de vote. Delta Sigma Theta est en passe de former quelque 30 000 membres sur les moyens de promouvoir l’action sociale et s’est associée au NAACP Legal Defense Fund pour former 500 avocats à surveiller les bureaux de vote le jour du scrutin.

Les deux organisations faisaient partie d’une coalition d’organisations nationales qui ont intenté une série de poursuites contre les lois du Texas et de Géorgie qui restreignaient l’accès au scrutin après l’élection de 2020.

Rhonda Briggins, présidente de Delta for Women in Action, a déclaré qu’elle espérait récolter 1 million de dollars avant l’élection pour aider les candidats aux élections locales en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et dans l’Indiana qui ont été sélectionnés pour son Chisholm Jordan Institute, un programme qui forme les femmes noires à se présenter aux élections, du nom de Shirley Chisholm, la première femme noire à se présenter à la présidence, et de Barbara Jordan, la première femme noire élue au Congrès du Texas.

« Ce type de groupe a déjà fait ce genre de travail et s’est organisé autour d’une multitude de questions », a déclaré Warnock, le sénateur de Géorgie. « Et cela leur donne une chance historique supplémentaire de faire une réelle différence dans le monde. »