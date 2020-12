Ces sélections comprennent des films marquants comme «Lilies of the Field», le drame de 1963 pour lequel Sidney Poitier est devenu le premier homme noir à remporter le prix du meilleur acteur aux Oscars; et «The Hurt Locker», le drame de guerre de Kathryn Bigelow en 2008 pour lequel elle est devenue la première femme à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur.

Lundi, la bibliothèque prévoit d’annoncer annuellement qu’elle a sélectionné une nouvelle liste de 25 films, de 1913 à 2010, qui seront honorés pour leur importance historique et culturelle et ajoutés à ce registre, contribuant ainsi à les préserver pour les générations futures. .

Comme la ligne souvent citée de «The Dark Knight» dit: «Soit vous mourrez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant.» Maintenant, une immortalité plus respectable attend ce blockbuster de super-héros Christopher Nolan 2008, qui a valu à Heath Ledger un Oscar à titre posthume pour sa performance en tant que Joker: il fait partie des films mémorables, avec « Shrek », « A Clockwork Orange » et « Sweet Sweetback’s Baadasssss Song », qui ont été choisis pour être conservés cette année à la Bibliothèque du Congrès. Registre national du film .

Des succès commerciaux comme l’animation «Shrek» (2001); la comédie musicale «Grease» (1978); et «The Blues Brothers» (1980), la comédie basée sur les personnages récurrents de «Saturday Night Live» de John Belushi et Dan Aykroyd, ont également été choisis.

La bibliothèque a noté que cette année, elle avait ajouté neuf films réalisés ou co-réalisés par des femmes. Ils incluent «Outrage» (1950), un drame d’Ida Lupino et mettant en vedette Mala Powers comme une victime de viol se remettant de son traumatisme; «Suspense» (1913), un thriller silencieux écrit par, avec et co-réalisé par Lois Weber; et «Losing Ground» de Kathleen Collins (1982), l’un des rares films de son temps à être écrit et réalisé par une femme noire.

Au total, sept films de personnes de couleur ont été sélectionnés cette année, a indiqué la bibliothèque. Ils comprennent également le thriller de blaxploitation de Melvin Van Peebles, «Sweet Sweetback’s Baadasssss Song» (1971); et «Freedom Riders» (2010), le documentaire de Stanley Nelson sur l’activisme des droits civiques des années 1960 dans l’Amérique ségréguée.

D’autres films incluent le drame de toxicomanie d’Otto Preminger «L’homme au bras d’or» (1955), qui mettait en vedette Frank Sinatra; «A Clockwork Orange» (1971), adaptation par Stanley Kubrick du roman dystopique Anthony Burgess; «The Joy Luck Club» de Wayne Wang (1993), adapté du roman d’Amy Tan; le film de concert «Wattstax» (1973); et le documentaire musical de Wim Wenders «Buena Vista Social Club» (1999).

La Bibliothèque du Congrès a déclaré dans un communiqué que ces ajouts portaient le nombre total de titres sur son registre de préservation à 800. Les films doivent avoir au moins 10 ans et «culturellement, historiquement ou esthétiquement significatifs» pour être pris en compte. Les nominations peuvent être faites par le public à loc.gov/film et les sélections sont faites par Carla Hayden, la bibliothécaire du Congrès. Une émission spéciale télévisée, mettant en vedette plusieurs de ces films et discussions entre Hayden et l’historienne du cinéma Jacqueline Stewart, sera diffusée mardi soir sur TCM.