The Darien Gap: Le trek meurtrier dans la jungle où des familles risquent leur vie pour atteindre l’Amérique | Nouvelles du monde

Nous arrivons au camp de Las Tecas à moto, je le vois au loin coupé de la jungle, un espace ouvert entouré d’une série de cadres en bois, recouvert d’immenses bâches.

En dessous, il y a plus d’une centaine de tentes pop-up colorées de style sac à dos et des dizaines de hamacs suspendus aux poteaux en bois.

À mesure que nous approchons, nous voyons des centaines de personnes discuter, jouer aux dominos ou s’asseoir à l’extérieur de ce que je ne peux décrire que comme un cybercafé dans la jungle.

C’est le nord de la Colombie. Nous sommes au milieu de nulle part et il y a de l’électricité fournie par un générateur bruyant sur le flanc de la colline, des magasins de fortune, des cafés, de l’eau courante et des toilettes et des douches propres – bien qu’ils facturent un dollar par pop pour presque tout, et certains ici ne peut pas se permettre cela.

Las Tecas est un bidonville organisé avec quelques extras.

J’ai visité plus de camps de réfugiés, de camps de transit et de centres de migration que je ne peux en compter, mais ce niveau d’organisation m’a pris par surprise.

La raison est l’argent. Le camp est exploité par un vaste réseau de passeurs et ses clients sont des migrants se dirigeant vers le nord vers les États-Unis.

Devant eux se trouve une jungle épaisse infestée de serpents venimeux, d’araignées, d’insectes, de gangs criminels, de groupes terroristes et une randonnée de 65 milles à travers les rivières et les montagnes.

C’est le Darien Gap – la porte d’entrée du Panama depuis la Colombie et la porte d’entrée des États-Unis d’Amérique.

Pour les migrants, leur dernière nuit dans ce camp est leur dernière nuit de sécurité pendant un certain temps.

Si l’Everest a un camp de base, l’écart a Las Tecas.

Nous avons enfilé nos hamacs avant la tombée de la nuit et nous nous sommes promenés parmi les migrants, expliquant que nous allions les rejoindre pour une partie de leur voyage.

Ils viennent du monde entier – Népalais, Africains, Asiatiques, Haïtiens, mais surtout Sud-Américains.

Ils étaient amicaux et semblaient à la fois excités et nerveux. Ce qui nous a tous frappés, c’est le nombre de familles et le nombre assez extraordinaire d’enfants en bas âge.

J’ai lu sur le Darien Gap pendant des années, et la seule conclusion raisonnable à laquelle quelqu’un arriverait, c’est qu’il est trop dangereux de le traverser en tant qu’adulte, et encore moins en tant qu’enfant.

Mais le flot de migrants tentant cette traversée est tout aussi remarquable.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, 150 000 personnes l’ont fait. Plus de 20 000 d’entre eux étaient des enfants. Il y a dix ans, à peine 200 migrants l’ont tenté.

Les passeurs facilitent ces déplacements quotidiens et font fortune.

Les migrants sont désespérés, et on ne peut qu’imaginer à quel point leur vie à la maison doit être horrible pour affronter ce cauchemar qui prend au moins cinq jours dans une chaleur torride et une humidité écrasante.

Je vais être honnête, j’avais un peu peur et je n’essayais qu’une petite partie du voyage.

À 4 heures le lendemain matin, le camp est éveillé, démontant les tentes et emballant tout ce qu’ils peuvent transporter.

Les mamans et les papas préparent leurs enfants, les habillent, leur donnent le petit-déjeuner, remplissent leurs petits sacs à dos et enfilent leurs bottes en caoutchouc colorées.

Un bébé avait été piqué par des insectes pendant la nuit. Elle était couverte de piqûres et sa mère lui grattait le dos pour essayer de calmer les démangeaisons.

Ils ne sont même pas encore arrivés dans la jungle.

Aux premières lueurs du jour, ils se rassemblent pour recevoir des instructions d’un homme qui parle sur un haut-parleur.

Puis une porte s’ouvre, et ils s’engouffrent.

L’un de leurs premiers obstacles parmi tant d’autres est une rivière, et quelques minutes après le départ, tout le monde est mouillé.

En glissant sur des rochers sous l’eau, les petits attrapent leurs parents, les parents attrapent leurs enfants, les hissent sur le dos et les épaules pour essayer de les garder au sec.

Mais tout le monde continue de bouger.

Nous sillonnons les rivières en suivant les migrants qui cheminent le long du fond de la vallée vers les hauteurs. Cela leur prend au moins une journée.

Contre mon jugement habituel, comme beaucoup ici, nos guides nous disent de porter des bottes wellington.

La raison en est que si vous marchez sur un serpent, il mord en retour et si vous y réfléchissez, c’est à peu près au niveau du muscle du mollet.

Ici, vous ne dureriez pas plus de 30 minutes après une morsure de serpent vraiment désagréable, nous avons donc pris l’option de démarrage.

Le problème est que nous pataugeons dans les rivières, donc toutes les 10 minutes environ, vous transportez deux bottes d’eau supplémentaires – et croyez-moi, elles sont lourdes.

On m’a montré comment m’appuyer contre un arbre et plier mon genou vers mon dos pour vider l’eau. Simple, mais ennuyeux, bien que j’accepte maintenant que le wellie commun puisse vraiment sauver la vie.

Michael Zambrano du Venezuela porte son fils endormi de deux ans, Lucien, dans un porte-bébé sur sa poitrine, et un sac lourd sur son dos.

Son fils de quatre ans, Jordan, reste proche de ses parents. Maman – Mariangela – est enceinte de sept mois. Ils attendent une fille et l’ont déjà nommée Ana.

Cette famille marche depuis des mois.

Ils ont quitté le Venezuela il y a sept ans, ont vécu au Chili pendant un certain temps, puis sont venus en Colombie, où Michael a travaillé comme artiste de rue, gagnant assez d’argent pour continuer leur voyage vers le nord.

La famille est vers l’arrière du groupe.

“Nous devons économiser notre énergie et aller lentement”, m’a dit Michael.

“J’ai ce sac à dos plus mon bébé, donc c’est plus difficile, mais celui-ci a quatre ans, donc il est au moins capable de marcher”, a-t-il poursuivi en désignant Jordan.

De temps en temps, un autre migrant vénézuélien, Eduardo, que la famille a rencontré sur la piste, les aide, hissant le petit garçon sur ses épaules dans les eaux plus profondes.

Le long du parcours, des panneaux en bois cloués dans les arbres les y invitent.

L’un lit ‘N’ayez pas peur’, un autre ‘Les difficultés disparaissent face au courage’.

Mais la jungle regorge de serpents, d’araignées et d’insectes mortels. Il fait une chaleur torride et humide.

Et très vite les migrants se font rares, les plus jeunes et les plus forts laissent derrière eux les plus faibles.

La dernière du groupe est une femme qui s’est déjà foulée la cheville, c’est arrivé dans la première heure.

Elle utilise maintenant un bâton pour se soutenir. Son mari l’arrête de temps en temps et lui enlève ses bottes pour vider l’eau et vérifier l’enflure. Et puis ils continuent.

Il est impossible d’imaginer qu’elle y arrivera. Mais elle continue.

Ils savent qu’ils doivent gravir le sommet d’au moins une énorme montagne, mais tout le voyage est ardu.

Les rivières peuvent monter en flèche si la pluie est abondante, et cela peut simplement entraîner la mort des gens, surtout s’ils ne savent pas nager, ce que beaucoup ne peuvent pas.

La première grande épreuve que notre groupe rencontre, après la rivière, est une haute colline entièrement faite de boue et de roche.

C’est raide et c’est comme faire couler de l’argile. Les migrants doivent s’en remettre pour continuer leur voyage.

De simples marches en bois ont été taillées dans la boue, avec des cordes pour empêcher les gens de tomber dans un ravin.

Sans ces étapes leur passage prendrait des heures.

Mes bottes en caoutchouc ont coulé jusqu’au sommet dans la boue pendant que je me hissais. Au sommet, un espace étroit a été creusé entre la roche couverte de boue que seule une personne à la fois peut traverser.

Je me fraye un chemin avant de descendre l’escalier boueux, de glisser et de glisser, et de tenir la corde pour ma vie.

Tout ce que je pense, c’est que si je me bats, comment quelqu’un peut-il transporter tout ce qu’il possède plus ses enfants, même à distance, gérer cela ?

Et pourtant, ils marchent péniblement dans la boue profonde des pieds.

Certains des hommes grognent alors qu’ils montent et descendent le talus escarpé, les femmes et les enfants ont l’air terrifiés.

Nous rencontrons Carlos Chinchin en train de rincer ses bottes et ses mains dans l’eau de la rivière après avoir traversé la colline boueuse.

Son tout-petit Carlito est attaché à son dos, un chapeau de soleil Spiderman sur la tête.

Carlos vient de l’Équateur. Sa femme et leur deuxième enfant ont déjà fait la traversée et sont aux Etats-Unis.

Je leur demande où ils sont aux États-Unis, il dit qu’il ne sait pas.

“Ils m’ont seulement dit qu’ils étaient dans un refuge…” répondit-il.

Cela doit être déchirant de porter un si petit enfant à travers la jungle, mais Carlos dit qu’il est motivé par son désir de voir sa femme Catherine et le désir de son enfant de voir son petit frère Josue.

Alors qu’il repart, il chante à Carlito, le calme et réconforte ce petit garçon qui ne peut pas savoir ce qui se passe.

Quelques heures plus tard, nous rencontrons à nouveau Michael. Il a l’air fatigué cette fois – la famille vient de naviguer dans la boue.

C’est dur dit-il mais il a la foi.

“Il n’y a rien de plus fort que Dieu, il nous donnera la force de traverser toute la boue devant nous.”

C’est une confiance remarquable étant donné que la frontière américaine est désormais fermée aux Vénézuéliens.

Le récent changement de politique frontalière signifie que de nombreux Vénézuéliens sont désormais bloqués dans des pays le long de la route migratoire, ne sachant pas où aller.

Michael’s en fait partie, mais ils sont déterminés à continuer. Il dit qu’il pense que les Américains comprendront sa situation et auront pitié.

Mais ils continuent. Il s’agit d’un énorme mouvement de personnes qui ne devrait qu’augmenter.

Et il est difficile de voir comment cela va s’arrêter.

Crédits:

Dominique Van Heerden, Gustavo Aleman et Carlos Villalon, producteurs

Richie Mockler, caméraman