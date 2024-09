The Cure sort « Alone », première nouvelle chanson depuis 16 ans : écoutez

Ils l’ont fait ! Après des années de rumeurs et d’insinuations, The Cure est de retour avec de nouveaux morceaux ! Et plus important encore, ça sonne comme The Cure ! Le groupe légendaire a été très actif en tournée au cours de la dernière décennie et demie, et ils ont présenté de nouvelles chansons en live. La semaine prochaine, ils sortiront quelques-uns de ces nouveaux morceaux live sur vinyle. Ils ont également utilisé des cartes postales et des panneaux d’affichage pour annoncer leur nouvel album Les chansons d’un monde perduet ils ont également teasé le nouveau morceau « Alone », la chanson qu’ils ont jouée pour ouvrir chaque spectacle de la tournée Shows Of A Lost World Tour 2022-2023. Aujourd’hui, l’annonce de l’album est officielle et la nouvelle chanson est sortie dans le monde. C’est génial.

La nouvelle chanson de The Cure, « Alone », est vraiment une chanson de The Cure. C’est une chanson élégante et luxueuse de sept minutes sur le chagrin, avec des percussions qui frappent comme des marteaux de velours et des claviers qui soupirent comme s’ils regardaient de vieilles vidéos de membres de la famille décédés. Robert Smith, la seule personne sur terre qui ressemble de manière convaincante à Robert Smith, chante sur la fin du monde et sur le fait qu’il s’avère que ce n’est rien d’autre qu’un rêve. C’est tout simplement une belle chanson. Voici ce que Smith en dit :

C’est le morceau qui a ouvert le disque. Dès que nous avons enregistré ce morceau, j’ai su que c’était la chanson d’ouverture et j’ai senti que tout l’album était en place. J’avais du mal à trouver la bonne phrase d’ouverture pour la bonne chanson d’ouverture depuis un moment, travaillant avec la simple idée d’« être seul », toujours dans un coin de ma tête ce sentiment lancinant que je savais déjà quelle devrait être la phrase d’ouverture… Dès que nous avons fini d’enregistrer, je me suis souvenu du poème « Dregs » du poète anglais Ernest Dowson… et c’est à ce moment-là que j’ai su que la chanson – et l’album – étaient réels.

En plus de Smith, qui a écrit et arrangé l’album et l’a produit et mixé avec Paul Corkett, The Cure comprend Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell et Reeves Gabrels. Ils ont enregistré Les chansons d’un monde perdu aux studios Rockfield du Pays de Galles et Andy Vella a réalisé l’œuvre d’art, qui présente la sculpture de Janez Pirnat de 1975 Bagatelle.

La chanson d’un monde perdule premier nouvel album de Cure depuis 2008, sortira dans un peu plus d’un mois. Le groupe n’est pas encore prêt à révéler quoi que ce soit d’autre sur l’album – la liste des titres sera dévoilée « dans les semaines à venir » – mais vous pouvez écouter « Alone » ci-dessous.

Les chansons d’un monde perdu est sorti le 11/1.