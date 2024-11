The Cure publie des sessions intimes en direct de la radio BBC : diffusion en continu

Le premier nouvel album de The Cure en 16 ans, Chansons d’un monde perdusort demain (vendredi 1er novembre). Pour ajouter au niveau d’anticipation déjà incroyablement élevé, le groupe gothique bien-aimé a réalisé deux sessions intimes en studio pour BBC Radio 2 et BBC Radio 6. Mieux encore, les deux sets sont disponibles à la demande via iPlayer de la BBC.

Le groupe a enregistré les deux performances le mercredi 30 octobre devant une petite foule de fans chanceux. Les sets constituent notamment les premières performances live de The Cure en soutien à Chansons d’un monde perdu, le groupe interprétant des extraits de l’album ainsi que des classiques de leur discographie plus large. Voir les deux setlists ci-dessous.

Les deux sets, ainsi que les interviews qui les accompagnent avec le leader Robert Smith, sont disponibles pour les fans en streaming via BBC iPlayer pendant 30 jours. Diffusez la session musicale BBC Radio 6 de The Cure iciet diffusez BBC Radio 2 en concert de The Cure ici.

The Cure montera ensuite sur scène au Troxy à Londres le vendredi 1er novembre pour un véritable concert complet qui sera diffusé en direct sur YouTube.

Bien qu’il soit excitant d’avoir un nouveau The Cure à l’horizon, Smith a récemment révélé que le groupe se préparait lentement à prendre sa retraite. Suite à la sortie de Chansons d’un perdu Mondeil a promis que le groupe jouerait « assez régulièrement » jusqu’au 50e anniversaire de leur premier album, après quoi ils raccrocheraient leurs capes noires et essuyeraient leur peinture blanche sur le visage.

Avant Chansons d’un perdu Monde (pour lequel vinyle et CD les précommandes sont en cours), l’album le plus récent de The Cure date de 2008 4:13 Rêve. Revisitez notre critique du premier single « Alone ».

Setlist de Radio 2 en concert :

Seul

Photos De Toi

Une chose fragile

Haut

Une nuit comme celle-ci

Chanson d’amour

La promenade

Entre les jours

Tout comme le paradis

Du bord de la mer d’un vert profond

Fin de la chanson

Bis

Berceuse

Vendredi je suis amoureux

Près de moi

Pourquoi puis-je être toi ?

Session musicale de BBC Radio 6 : setlist en direct de The Cure

Plain-chant

Dernière danse

Je ne pourrai jamais dire au revoir

Brûler

Et rien n’est éternel

La nuit

Une forêt

Tout ce que je suis toujours

Prières pour la pluie

Désintégration