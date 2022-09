The Crown, The Walking Dead, Avatar : les séries télévisées les plus attendues à venir plus tard cette année

Dans une année déjà riche en sorties cinéma et télé, il reste encore beaucoup à faire. Pour les mois d’automne et d’hiver, les streamers et les réseaux de diffusion traditionnels sont enfermés dans une course au contenu original – tous cherchent à attirer l’attention et à augmenter le nombre d’audience dans une industrie déjà surchargée.

La bonne nouvelle? Beaucoup de nouvelles émissions pour les fans de télévision avides de médias. Ici, CBC News a compilé certaines des émissions les plus en vogue – et certaines des moins connues – qui sortiront plus tard cette année.

La Couronne – Novembre

Netflix

Elizabeth Debicki incarne la princesse Diana dans la cinquième saison de The Crown de Netflix. Cette saison a été conçue comme une “lettre d’amour” à la reine Elizabeth, décédée plus tôt ce mois-ci. (Netflix)

Après quatre saisons incroyablement réussies, Netflix La Couronne – un biopic qui suit la reine Elizabeth britannique de son couronnement à des événements de plus en plus modernes – sortira en novembre.

Après deux saisons d’Olivia Colman dépeignant la reine, l’acteur anglais Imelda Staunton devrait faire ses débuts avec une Elizabeth plus âgée, mais non moins royale, pour la saison 5.

La série tournait encore sa sixième saison suivante le jour de la mort de la reine plus tôt ce mois-ci, ce qui a entraîné une pause temporaire à la fois à cette date et pour ses funérailles le 19 septembre.

À l’époque, l’écrivain Peter Morgan a décrit la nouvelle saison comme une “lettre d’amour pour elle”.

Les morts qui marchent — 2 octobre

AMC

Norman Reedus incarne Daryl Dixon dans la saison 11 de The Walking Dead. Les derniers épisodes de la longue série seront diffusés plus tard cette année. (Jace Downs/AMC)

Après une course incroyable de 12 ans, Les morts qui marchentLa série principale de se terminera le mois prochain. Les huit épisodes restants de l’émission d’apocalypse zombie seront diffusés à partir du 2 octobre. Les téléspectateurs canadiens peuvent diffuser sur AMC+ ou sur les câblodistributeurs participants.

Entérgalactique — 30 ​​septembre

Netflix

Scott Mescudi, à gauche, apparaît comme Jabari et Timothée Chalamet, comme Jimmy, dans Entergalactic. (Netflix)

Ce “spécial télé” de Kid Cudi est lié au dernier album du musicien, avec les co-stars Timothée Chalamet, Macaulay Culkin, Jaden Smith, Vanessa Hudgens et Cudi lui-même, et utilise le style pop-art de plus en plus populaire popularisé pour la première fois par le hit Dans le Spiderverse.

La série – qui fera ses débuts aux côtés de son 10e album studio du même nom – suit Cudi en tant qu’artiste prometteur Jabari “alors qu’il tente d’équilibrer l’amour et le succès”.

Dans un tweet faisant la promotion EntérgalactiqueCudi (de son vrai nom Scott Mescudi) l’a décrit comme “vraiment spécial”, et que “les esprits vont fondre”.

Sorte de — 15 novembre

Gemme de Radio-Canada

Bilal Baig apparaît dans une scène de Sort Of. La deuxième saison sera diffusée plus tard cette année. (Radio-Canada)

Le tube dormant de la star et écrivain canadienne Bilal Baig est de retour; Sorte de lance une nouvelle saison de Sac à puces-drame de caractère à la mi-novembre. La série suit Sabi Mehboob, un millénaire au genre fluide qui tente de mettre sa vie en marche, tout en traitant avec une famille et un groupe d’amis qui s’effondrent sur eux-mêmes.

La deuxième saison de la série accueille de nouvelles stars, dont Les enfants dans la salleest Scott Thompson et Le conte de la servanteC’est Amanda Brugel.

Roi de Tulsa — 13 novembre

Paramount+

Roi de Tulsa est un drame populaire qui a autre chose à se vanter – les créateurs Taylor Sheridan et Terence Winter ont attrapé la légende du grand écran Sylvester Stallone lors de ses débuts à la télévision scénarisée.

Stallone apparaîtra sous le nom de Dwight (le général) Manfredi, se rendant à Tulsa après avoir purgé 25 ans dans une prison de l’Oklahoma, éliminant toutes les violences et actions que vous attendez d’une production dirigée par Stallone.

Quotidien de l’Alaska — 6 octobre

ABC (diffusion sur CTV au Canada)

Filmée en grande partie en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, cette histoire d’Hilary Swank porte un titre un peu surprenant Quotidien de l’Alaska. Il suit Swank en tant que journaliste en disgrâce sur la piste du crime et du meurtre dans l’État du nord.

Et bien que ce ne soit pas le premier projet télévisé de Swank, c’est son premier en plus de 20 ans, depuis une apparition en 1998 dans Beverly Hills, 90210.

Shantaram — 14 octobre

AppleTV+

L’acteur Charlie Hunnam apparaît dans Shantaram. La série de 12 épisodes sera diffusée le 14 octobre 2022 sur Apple TV+. (Apple TV+)

Apple TV, comme toutes les maisons de production plongées dans la guerre des streamers, continue d’investir dans des programmes originaux. La dernière offre est Shantaramune adaptation du roman du même nom de Gregory David Roberts, qui suit le fugitif australien Lin Ford vivant à Bombay, en Inde.

Il met en vedette Charlie Hunnam dans le rôle de Ford et sortira trois épisodes le 14 octobre, suivis de sorties hebdomadaires le vendredi jusqu’à ce que sa série de 12 épisodes soit épuisée le 16 décembre.

Avatar — à déterminer

Netflix

Le casting de la prochaine adaptation d’Avatar de Netflix apparaît dans cette image promotionnelle. La série est le dernier remake du dessin animé bien-aimé de Nickelodeon. (Noé Asanias/Netflix)

Adapté du dessin animé très apprécié du même nom, Avatar : le dernier maître de l’air va pour son deuxième remake en direct après la tentative malheureuse de 2010 du réalisateur M. Night Shyamalan.

La série originale influencée par l’anime a suivi Aang, 12 ans, qui, après avoir passé 100 ans gelé dans la glace, est devenu le dernier “maître de l’air” – l’un des quatre groupes de télékinésie qui contrôlent un élément fondamental différent – chargé de sauver le monde .

La série compte un grand nombre de talents canadiens, de Gordon Cormier de la Colombie-Britannique, dans le rôle d’Aang, et Kiawentiio (le jeune leader de Tracey Deer’s Des haricots) avec son collègue principal, Katara, pour La commodité de Kim le patriarche Paul Sun-Hyung Lee dans le rôle de l’adorable oncle Iroh.

Il n’y a pas de date de sortie – à part un “bientôt” optimiste de Netflix. Et la série elle-même n’est pas sans controverse: les créateurs originaux ont coupé les ponts avec l’adaptation en 2020 en raison de différences créatives .

Laisse celui de droite dedans — 9 octobre

Afficher l’heure

Une autre histoire qui a été adaptée, réadaptée et adaptée à nouveau est ici. Laisse celui de droite dedans a commencé sa vie comme un roman suédois de John Ajvide Lindqvist, avant de trouver une seconde vie comme un film obsédant également écrit par Lindqvist.

Cela a conduit à une autre adaptation, appelée Laisse moi entrermettant en vedette les jeunes stars montantes Kodi Smit-McPhee et Chloë Grace Moretz.

En tant qu’histoire sanglante d’un enfant-vampire se liant d’amitié avec un garçon ostracisé et victime d’intimidation, l’histoire s’est avérée particulièrement difficile à adapter – avec une tournure morbide qui a été largement omise des deux adaptations cinématographiques. Les séries’ bande-annonce récemment publiée fait allusion à autant de gore que le roman, avec un accent particulier sur l’horreur et les écarts potentiels par rapport à l’original.

1899 — à déterminer

Netflix

Andreas Pietschmann apparaît dans une photo de 1899. La série Netflix voit les créateurs de la série à suspense Dark revenir sur le petit écran. (TIFF)

Par les créateurs de séries de voyages dans le temps déformées Sombre vient une autre série d’un autre monde: Netflix’s 1899. Il suit les passagers d’un bateau à vapeur migrant, la même année, qui rencontrent le navire Prometheus, perdu depuis longtemps, dérivant apparemment désert dans l’océan Atlantique.

Les deux premiers épisodes – centrés sur un mystère présenté par des passagers découvrant un enfant seul à bord du navire – ont été présentés en première au Festival international du film de Toronto de cette année avec des critiques majoritairement positives. Il devrait faire ses débuts plus tard cette année.

L’anglais — 11 novembre

Amazon Premier

Emily Blunt apparaît dans cette photo de The English. La série Amazon Prime Video suit une femme dans les années 1890 en quête de justice pour la mort de son fils. (Diego Lopez Calvin/Prime Vidéo)

Les premiers regards sur la nouvelle série western d’Emily Blunt ont été décrits comme tout, de violent à offre à “ dingues “, et poursuit la tendance des acteurs du grand écran à passer à la télévision pour des projets nouveaux et audacieux – ceux qui promettent peut-être plus d’audience que le monde de plus en plus menacé du cinéma.

Blunt a une expérience télévisuelle antérieure, apparaissant dans la mini-série ABC Empire en 2005. Bien que L’anglais apparaît complètement différent. Ici le Bord de demain La star joue Cornelia Locke, une Anglaise des années 1890 cherchant à se venger de la mort de son fils.