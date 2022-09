‘The Crown’, susceptible de suspendre le tournage – Kelowna Capital News

Le 8 septembre, le créateur de l’émission s’est exprimé après l’annonce de la mort du monarque.

“” The Crown “est une lettre d’amour pour elle et je n’ai rien à ajouter pour l’instant, juste du silence et du respect”, Peter Morgan, créateur et showrunner de ” The Crown “.

“La Couronne” arrêterait la production pendant une période respectable en cas de décès de la reine. « Ce serait un simple hommage et une marque de respect. C’est une figure mondiale et c’est ce que nous devrions faire. C’est une femme extraordinaire et les gens vont être bouleversés », a déclaré Stephen Daldry, producteur exécutif de « The Crown ».

Jusqu’à présent, Claire Foy et Olivia Colman ont joué la reine Elizabeth dans la série qui a été créée en 2016. Imelda Staunton reprend le rôle pour les deux prochaines saisons, dont la première est en novembre. “En tant qu’acteur, c’était une joie de voir comment Claire Foy et Olivia Colman ont apporté quelque chose de spécial et d’unique aux scripts de Peter Morgan”, Imelda Staunton. « Je suis très honoré. Je ne veux pas laisser l’air sortir du ballon et je dois vraiment le ramener à la maison. J’adorerais faire ça pour tous ceux qui m’ont précédé »

