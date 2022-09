La Couronne continue d’être l’une des productions de la plus haute qualité sur Netflix, et nous ne sommes plus loin de la cinquième saison de l’émission. Cela couvrira les événements majeurs, y compris la séparation de Charles et Diana. Si vous voulez en savoir plus, nous avons rassemblé toutes les informations disponibles jusqu’à présent.

Les fans de la série seront ravis d’ici que le créateur de la série – Peter Morgan – ait décidé de mettre fin à la série après six saisons au lieu de cinq pour tout couvrir plus en détail.

Quand sort la saison 5 de The Crown ?

La saison 5 de The Crown sortira en novembre 2022. La nouvelle a été révélée lors de l’événement TUDUM de Netflix par Imelda Staunton, la prochaine actrice à incarner la reine Elizabeth II.

Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte – cela sera probablement révélé à l’approche de novembre.

Nous supposons que tous les épisodes tomberont en même temps, mais nous mettrons à jour cet article avec confirmation une fois que nous en saurons plus.

Comment regarder La Couronne

Vous aurez besoin d’un abonnement Netflix pour regarder toutes les saisons précédentes de The Crown. Les prix commencent à partir de 8,99 $ / 6,99 £ et vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Netflix.

Combien y aura-t-il d’épisodes ?

Dix, presque certainement. Le plan initial était de filmer 60 épisodes sur six séries, et il y en avait dix dans chacune des quatre premières séries.

Une bande-annonce est-elle déjà sortie ?

Aucune bande-annonce pour la saison 5 n’a encore été publiée, mais il y a un message d’Imelda Staunton du plateau :

Nous avons également quelques photos de Charles et Diana de la saison à venir que vous pouvez voir ci-dessous. L’image du titre de cet article présente également Imelda Staunton en tant que reine.

Cast news : qui joue qui dans The Crown saison 5 ?

La prochaine saison de The Crown verra un autre changement de casting. Bien que tous les acteurs et actrices n’aient pas été confirmés, certaines annonces de casting clés ont été faites :

Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II

Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret

Jonathan Pryce comme prince Philip

Dominic West dans le rôle du prince Charles

Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana

Olivia Williams dans le rôle de Camilla Parker Bowles

Jonny Lee Miller comme John Major

Khalid Abdalla dans le rôle de Dodi Fayed

Teddy Hawley et Will Powell dans le rôle du prince Harry

Timothee Sambor et Senan West dans le rôle du prince William

Bertie Carvel dans le rôle de Tony Blair

Emma Laird Craig comme Sarah Ferguson

Sam Woolf comme Prince Edward

Prasanna Puwanarajah comme Martin Bashir

Timothy Dalton comme Peter Townsend

Quelles années seront couvertes par la saison 5 de The Crown ?

La saison 4 de Crown s’est terminée vers l’année 1990. Par conséquent, la saison 5 reprendra peu de temps après. Les rumeurs actuelles suggèrent qu’il couvrira au moins jusqu’en 1997 – comme c’était lorsque Tony Blair est arrivé au pouvoir (et il a confirmé être dans la série).

Après cela, nous soupçonnons que la dernière saison couvrira le début des années 2000, mais il n’y a actuellement aucune confirmation quant à savoir si elle ira jusqu’à nos jours.

Que va-t-il se passer dans la saison 5 de The Crown ?

La Couronne est historique (bien qu’avec parfois plus qu’une touche de licence artistique), nous devrions donc être en mesure de prédire approximativement quels événements seront couverts dans la quatrième série.

En supposant que nous examinons une période allant de 1990 au début des années 2000, les événements suivants pourraient être couverts :

La séparation du prince Charles et de la princesse Diana

L’interview Panorama de la princesse Diana avec Martin Bashir

La relation de Diana avec Dodi Fayed

La mort de la princesse Diana

La séparation de la princesse Anne et de Mark Phillips

La séparation du prince Andrew et de Sarah Ferguson

La mort de la reine mère

La mort de la princesse Margaret

Le jubilé d’or de la reine

Y aura-t-il une saison 6 de The Crown ?

Oui – la saison 6 de The Crown est actuellement prévue pour être la dernière de la série. Les principaux adultes du casting de la saison 5 reprendront leurs rôles pour l’ultime saison – et de nouvelles annonces de casting ont été faites pour le prince William et Kate Middleton :

Le drame Netflix ‘The Crown’ trouve son William et Kate: deux acteurs joueront le rôle du prince et du nouveau venu dans le rôle de Kate Middleton dans la saison 6 https://t.co/j3Mu4tw2RG – Date limite Hollywood (@DEADLINE) 2 septembre 2022

Cela signifie que la saison 6 couvrira la relation de Will et Kate, à partir du moment où ils se sont rencontrés pour étudier l’histoire de l’art à l’Université de St Andrews à Fife, en Écosse, en 2001.