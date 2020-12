« Nous avons toujours présenté The Crown comme un drame – et nous sommes convaincus que nos membres comprennent qu’il s’agit d’une œuvre de fiction largement basée sur des événements historiques », a déclaré Netflix dans un communiqué. « En conséquence, nous n’avons aucun projet et ne voyons pas la nécessité d’ajouter une clause de non-responsabilité. »

L’annonce est intervenue après le secrétaire britannique à la Culture Oliver Dowden a dit au Mail que les producteurs « devaient être très clairs au début » que l’émission – basée sur le règne de la reine Elizabeth II et les événements qui ont façonné la famille royale, y compris la relation turbulente entre le prince Charles et la princesse Diana – est en fait une œuvre de fiction.

« Sans cela, je crains qu’une génération de téléspectateurs qui n’ont pas été témoins de ces événements prenne la fiction pour des faits », a déclaré Dowden.

Le mois dernier, Earl Charles Spencer, le frère de Diana, a déclaré qu’il craignait que les téléspectateurs interprètent les scènes « comme de l’évangile » et a déclaré que l’émission devrait avertir les téléspectateurs que toutes les scènes ne sont pas de vraies représentations d’événements réels.

« Les gens voient un tel programme et oublient que c’est de la fiction », dit-il à ITV. Ils supposent, en particulier les étrangers – je trouve des Américains qui me disent qu’ils ont regardé «The Crown» comme s’ils suivaient une leçon d’histoire. Eh bien, ils ne le font pas. «

La série a commencé en 2016 et s’est initialement concentrée sur le mariage d’Elizabeth avec le prince Philip et la vie en Grande-Bretagne sous Winston Churchill. La quatrième et dernière saison décrit le mariage de Diana et Charles et explore la relation entre Elizabeth et la première femme Premier ministre britannique, Margaret Thatcher.

De nouveaux épisodes ont transmis les luttes de Diana pour s’adapter à la vie sous les projecteurs royaux et sa bataille contre la boulimie – une condition dont elle a parlé publiquement avant sa mort. La saison explore également la liaison entre Charles et Camilla Parker Bowles.

Peter Morgan, le créateur britannique de l’émission, a défendu son travail, affirmant qu’il était confronté à une «poussée et une traction constantes» lorsqu’il travaillait sur le drame historique.

« J’ai appris à mes dépens que si vous vous concentrez vraiment uniquement sur la recherche, le drame en souffre », a-t-il déclaré. le mois dernier alors que les critiques pour la nouvelle saison s’intensifiaient.

Dickie Arbiter, l’ancien attaché de presse de la reine, a qualifié la série de « profondément source de division ».

«C’est dommage que le public le voie et dise: » Mon Dieu, c’est ce qu’ils sont? » – et déteste probablement immédiatement la famille royale, a-t-il déclaré au Washington Post.Le portrait de Charles – l’héritier du trône britannique – est extrêmement injuste, a déclaré Arbiter.

« Il ne marche pas comme ça et il ne parle pas comme ça et il ne ressemble pas à ça », a déclaré Arbiter. Mais cela implique également que sa liaison avec Camilla a eu lieu dès le premier jour des fiançailles et jusqu’aux premiers jours du mariage. Eh bien, ce n’était pas le cas. «

Hugo Vickers, historien et auteur de «The Crown Dissected», qui examine l’exactitude factuelle de la série, a déclaré que le mélange des faits et de la fiction la rend problématique. «Le problème, c’est qu’ils réussissent en partie», a-t-il dit, tandis que certaines parties «compensent un peu, font tout de travers».

Dans son analyse des images royales de la saison la plus récente, Vickers a eu des retours durs: la reine, a-t-il dit, est trop « bourru ». La princesse Margaret est «tellement tabloïd». Et Charles, a-t-il dit, « est toujours dépeint comme un wimp … et en fait un personnage assez malveillant et meurtrier ».

Vickers a déclaré au Post lundi que l’ajout d’une clause de non-responsabilité était «le moins» [Netflix] pourrait faire. «

L’expert des Royals, Richard Fitzwilliams, a déclaré que Netflix avait «tort» de refuser un avertissement, ajoutant que la décision aurait probablement «un impact négatif sur la popularité de Charles et Camilla».

Sur la page Instagram officielle de Clarence House, qui documente la vie et l’œuvre de Charles et Camilla, également connu sous le nom de prince de Galles et duchesse de Cornouailles, des dizaines de personnes ont laissé des commentaires sous des photos de Camilla, qui a rejoint le futur en 2005. King s’est marié, écrivant «Diana» suivi de l’emoji de cœur et des mots «Diana pour toujours» avec «Honte à toi».

La duchesse a également fait face à des menaces de mort, selon ITV, les tabloïds britanniques notant que la pêche à la traîne en ligne a augmenté depuis la quatrième saison.