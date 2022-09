NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“The Crown” a repris le tournage après la suspension de la production de la série Netflix jeudi, le jour où la reine Elizabeth II est décédée à 96 ans au château de Balmoral en Écosse.

Elizabeth Debicki, l’actrice de 32 ans qui incarne la princesse Diana, a été vue sur un plateau dans une petite ville près de Barcelone, en Espagne, habillée en défunte princesse. La scène se déroule lors du voyage de Diana en Bosnie en 1997 où elle a rencontré des enfants et des victimes de mines terrestres.

Debicki a été vue dans un bouton rose, avec un pantalon noir et des boucles d’oreilles à clous dorés, une image crachée de la défunte princesse.

En 1997, Diana s’est envolée pour une région de Sarajevo où elle a rencontré des victimes de mines antipersonnel, conséquence de la guerre de Bosnie. Selon le site Web du Département d’État américain, entre 1992 et 1998, 125 décès ont été attribués aux mines terrestres.

« THE CROWN » DE NETLFIX MET EN PAUSE LA PRODUCTION « PAR RESPECT » POUR LA REINE ELIZABETH II

Peter Morgan, le scénariste du drame primé aux Emmy Awards, a confirmé vendredi l’interruption de la production de l’émission. “” The Crown “est une lettre d’amour pour elle, et je n’ai rien à ajouter pour le moment, juste du silence et du respect”, a-t-il déclaré. “Je m’attends à ce que nous arrêtions de filmer par respect aussi.”

Un porte-parole de la série a déclaré que la production avait été interrompue vendredi “en signe de respect” et qu’elle serait également suspendue le jour des funérailles de la reine.

ACCIDENT OU MEURTRE ? LA NOUVELLE SPÉCIALE “SCANDALOUS” VA À L’INTÉRIEUR DE LA MORT TRAGIQUE DE LA PRINCESSE DIANA

La pause temporaire de la production n’aura pas d’impact sur la sortie de la saison cinq de la série, prévue pour novembre.

La cinquième saison mettra en vedette Imelda Staunton en tant que reine Elizabeth, Jonathan Pryce en tant que prince Philip, Dominic West en tant que prince Charles et Debicki en tant que princesse Diana. Olivia Williams les rejoint alors que Camilla Parker Bowles et Jonny Lee Miller apparaîtront en tant que Premier ministre John Major.

Le spectacle est actuellement en production pour sa sixième saison. Les deux premières saisons mettaient en vedette Claire Foy dans le rôle de la jeune princesse Elizabeth montant sur le trône et devenant progressivement son rôle de monarque, et les saisons trois et quatre présentaient Olivia Colman comme une reine plus mature.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“The Crown” s’est progressivement rapproché de l’actualité avec Netflix dévoilant récemment les acteurs qui incarnent le Prince William et Kate Middleton dans la sixième saison.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le spectacle a remporté 22 Emmy Awards à ce jour, dont un pour une série dramatique exceptionnelle et les honneurs de la meilleure actrice dramatique pour Foy et Colman. Josh O’Connor, qui a joué le prince Charles dans 13 épisodes, a également remporté l’Emmy du meilleur acteur dramatique pour son interprétation du futur roi en tant que jeune homme.

Sarah Rumph de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.