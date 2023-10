« The Crown » partage un premier aperçu des princes William et Harry dans la saison 6 – National

Nouvelles photos de la sixième et dernière saison à venir de La Couronne ont été publiés et le monde a un premier aperçu de la manière dont les jeunes princes Harry et William seront représentés.

Chaque saison de La Couronne suit une nouvelle ère pour la famille royale britannique et les téléspectateurs de la saison 6 à la fin des années 1990, alors que les princes royaux grandissaient et que leurs parents, la princesse Diana puis le prince Charles, se traçaient de nouvelles voies après le divorce.

La saison, qui débutera le 16 novembre, sera divisée en deux parties : la première se concentrera sur Diana et son petit ami, Dodi Al Fayed. La deuxième partie, qui paraîtra à la mi-décembre, se concentrera sur la famille royale après la mort de Diana jusqu’en 2005, y compris les premières fréquentations de William et Kate Middleton.

Sur les premières photos, nous voyons les deux acteurs qui incarneront William et Harry en tant que jeunes et jeunes adultes. Rufus Kampa joue le prince aîné dans la première partie et Ed McVey le joue dans la deuxième partie ; Fflyn Edwards joue le frère cadet dans la première partie et Luther Ford le représente dans la deuxième partie.

S’exprimant sur scène en août au Festival de télévision d’Édimbourg, la productrice exécutive Suzanne Mackie a déclaré que l’équipe de la série avait fait de son mieux pour traiter le portrait de la mort de Diana en 1997 avec bienveillance.

« Le spectacle est peut-être grand et bruyant, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Mackie à la foule. «Nous sommes des gens attentionnés et sensibles.»

«Il y a eu de longues et très prudentes conversations sur la manière dont nous allions procéder», a déclaré Mackie à propos de leur approche du sujet sensible.

Elizabeth Debicki reprend son rôle de princesse Diana, aux côtés de Dominic West dans celui de prince Charles, et elle a déclaré qu’elle attribue au créateur et scénariste de la série, Peter Morgan, l’avoir guidée à travers les derniers jours de Diana.

« Je pense que c’est un défi vraiment unique en tant qu’acteur de représenter cette époque », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse de Netflix.

«J’ai vraiment fait confiance au plan émotionnel de Peter qu’il a créé pour que nous puissions le suivre. C’est son interprétation et je pense que cela avait un sens émotionnel pour moi, alors je me suis accroché à cela. Parce que, évidemment, c’est dévastateur et lourd et nous ne pouvons jamais le savoir.

La Couronne, surtout ces dernières années, n’est pas sans critiques. Alors que l’histoire royale dramatisée se rapproche de plus en plus des temps modernes, certains se sont plaints que la production soit trop sensationnaliste.

Dans une lettre ouverte au Times UK l’année dernière, l’actrice oscarisée Judi Dench a écrit que La Couronne présente « un récit inexact et blessant de l’histoire ».

« En effet, plus le drame se rapproche de notre époque actuelle, plus il semble vouloir brouiller les frontières entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier », a écrit Dench.

Elle craignait que le public, en particulier à l’étranger, puisse considérer la série comme une vérité.

À l’époque, Netflix avait répondu et affirmé La Couronne « est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos au cours d’une décennie importante pour la famille royale – une décennie qui a déjà été scrutée et bien documentée par les journalistes, les biographes et les historiens. »

Le prince Harry, parlant de l’émission l’année dernière dans une interview avec l’animateur de fin de soirée James Corden, a déclaré qu’il était généralement d’accord avec la façon dont sa famille était représentée.

«C’est fictif. Mais c’est vaguement basé sur la vérité. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait exact, mais cela vous donne une idée approximative de ce que ce style de vie – les pressions consistant à placer le devoir et le service avant la famille et tout le reste – et ce qui peut en découler.

Il a poursuivi : « Je suis beaucoup plus à l’aise avec La Couronne que je vois les histoires écrites sur ma famille, ma femme ou moi-même, parce que c’est la différence entre la fiction – prenez-la comme vous voulez – et le fait d’être rapporté comme un fait parce que vous êtes censé être une nouvelle. J’ai un vrai problème avec ça.