“The Crown” lance un casting pour le jeune prince Harry

Les sosies du prince Harry sont encouragés à auditionner pour la sixième et dernière saison de “The Crown” dans un nouveau casting Netflix.

L’avis de Netflix, publié sur Twitter la semaine dernière par le British Youth Music Theatre, a mis l’accent sur le “souvenir physique” du prince à l’adolescence et a noté qu’une expérience d’acteur préalable n’est pas requise.

“Robert Sterne, directeur de casting de la série Netflix THE CROWN, est à la recherche d’un jeune acteur exceptionnel pour jouer le PRINCE HARRY dans la prochaine série”, indique l’avis. “C’est un rôle important dans ce drame primé et nous recherchons une forte ressemblance physique.”

Netflix recherche spécifiquement des candidats âgés de 16 à 20 ans pour envoyer une courte vidéo de 30 secondes d’eux-mêmes parlant de quelque chose qu’ils “adorent faire”.

Les candidats ont jusqu’au vendredi 14 octobre pour postuler.

La saison 5 de “The Crown”, qui est centrée sur le mariage raté du prince Charles et de feu la princesse Diana, a terminé son tournage et sera diffusée en première sur Netflix le 11 novembre. 5. Les acteurs Teddy Hawley et Will Powell incarneront le jeune prince Harry durant son enfance.

La série, cependant, ne décrira pas les années adultes du prince Harry. Alors que la chronologie de lui et de sa femme Meghan Markle offre beaucoup de matière pour un drame, le créateur de “The Crown” Peter Morgan a déclaré au Hollywood Reporter en 2020 que la série ne recréerait pas les relations tendues du couple au sein de la famille royale, affirmant qu’il était “beaucoup plus à l’aise pour écrire”. sur des choses qui se sont passées il y a au moins 20 ans.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retiraient de leurs rôles de membres de la famille royale en janvier 2020, citant en partie les pressions de l’examen des médias. Ils ont dit qu’ils allaient travailler pour devenir “financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine”. Le couple a ensuite déménagé du Royaume-Uni en Californie.

Le couple s’est ensuite assis pour une interview explosive avec Oprah Winfrey, portant plusieurs accusations contre The Crown, notamment comment, lorsque Markle était enceinte, il y avait “des inquiétudes et des conversations sur la noirceur de sa peau à sa naissance”.

Le prince Harry et Markle ont retrouvé le prince William et Kate Middleton pour les funérailles de leur grand-mère la reine Elizabeth II le mois dernier. Mais les observateurs qui ont observé le langage corporel des frères ont suggéré que tout n’avait pas été pardonné.

Bien qu’il y ait eu des moments “inconfortables” pendant le séjour du couple au Royaume-Uni, un expert royal a récemment déclaré à Fox News Digital que le roi Charles II était “impatient” d’une trêve avec son plus jeune fils et sa belle-fille. Mais de nombreux obstacles pourraient « compromettre » ces retrouvailles, a-t-elle ajouté.

“Nous avons entendu des rumeurs de négociations de titres pour les enfants et d’invitations révoquées”, a déclaré Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast “To Di For”. “Il y a eu des moments indéniablement inconfortables pendant le séjour de Harry et Meghan au Royaume-Uni. Cependant, le roi Charles est un optimiste et a apprécié leur présence atténuée tout au long du processus. Le roi est impatient d’une trêve mais malheureusement, il y a trop de choses dans le pipeline qui pourrait mettre en péril la relation des Sussex avec le nouveau monarque.”