The Crown : la princesse Diana et Dodi Fayed vus dans les premières images de la série finale | Actualités Ents & Arts

La relation de la princesse Diana avec Dodi Fayed fait partie des intrigues dévoilées dans les premières images publiées de la dernière série de The Crown.

La photographie de la sixième saison comprend une photo de Dianejoué par Elizabeth Debicki, dans une voiture avec Dodi (Khalid Abdalla), ainsi que des scènes sur un yacht appartenant à son père, le magnat des affaires Mohamed Al Fayed.

Inspiré d’événements réels, NetflixLa dramatisation fictive de raconte l’histoire de Reine Elizabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne. Après cinq séries à succès, cette sixième saison à venir de La Couronne devrait être le dernier volet.

Image:

Salim Daw incarne Mohamed Al Fayed, décédé plus tôt cette année





Il sera diffusé en deux parties, les quatre premiers épisodes étant lancés le 16 novembre, illustrant la relation du couple avant l’accident de voiture à Paris dans lequel ils ont tous deux été tués. La deuxième partie de la série sera diffusée à partir du 14 décembre.

Les images diffusées par Netflix donnent également un aperçu de M. Al Fayed, interprété par Salim Daw. La relation du milliardaire avec la famille royale a été décrite pour la première fois dans la saison cinq, au cours de laquelle M. Al Fayed a été vu en train de faire la connaissance d’une jeune Diana.

« Je pense que c’est un défi vraiment unique en tant qu’acteur que de représenter cette époque », a déclaré Debicki à propos du rôle de Diana, tandis qu’Abdalla a décrit le rôle de Dodi Fayed comme « l’honneur de ma vie ».

Les stars Imelda Staunton et Dominic West reviennent respectivement dans le rôle de la reine Elizabeth II et du prince Charles, tandis que Rufus Kampa et Fflyn Edwards incarnent William et Harry.

Image:

Dominic West revient dans le rôle du prince Charles, tandis qu’Imelda Staunton (ci-dessous) est de retour dans le rôle de la reine





Staunton, qui a succédé à Olivia Colman et Claire Foy, a déclaré : « Je vis avec elle depuis longtemps, donc je me suis senti plus à l’aise cette fois-ci.

« J’aime son calme et sa capacité à ne pas se laisser perturber par tout ce qui a dû se passer constamment – tout au long de sa vie – autour d’elle. »

Image:

La dernière série dépeint la période autour de la mort de Diana et Dodi Fayed.





West a déclaré que Charles avait « une vraie tristesse et une vraie compassion » et que The Crown donne aux téléspectateurs l’opportunité de « voir ces personnalités publiques en privé ».

Il a ajouté : « Je soupçonne qu’en privé, il est assez émotif, eh bien, c’est comme ça que je l’ai joué de toute façon… J’ai parlé à beaucoup de gens qui l’ont rencontré parce qu’il a rencontré beaucoup de gens, il a probablement rencontré plus que n’importe qui, sauf le Reine et prince Philip. Presque tout le monde a des choses extrêmement chaleureuses et gentilles à dire à son sujet. »

Selon les producteurs de la série, le prince William tente de réintégrer la vie à Eton après la mort de sa mère, alors que la monarchie doit surfer sur la vague de l’opinion publique.

Alors qu’elle atteint son jubilé d’or, la reine réfléchit à l’avenir de la monarchie avec le mariage de Charles et Camilla et le début d’un nouveau conte de fées royal avec William et Kate.

La mort de Diana doit être traitée « avec sensibilité »

S’exprimant au Festival de télévision d’Édimbourg cet été, la productrice exécutive Suzanne Mackie a déclaré que la mort de Diana serait traitée avec sensibilité dans la série à venir.

Diana et Dodi Fayed, producteurs de films, sont décédés le 31 août 1997, lorsque leur voiture s’est écrasée dans un tunnel routier à Paris alors qu’ils tentaient de distancer les photographes paparazzi à moto.

Mohamed Al Fayed est décédé en août à l’âge de 94 anssa famille affirmant qu’il « est décédé paisiblement de sa vieillesse ».