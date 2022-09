“The Crown” interrompt la production à cause de la mort de la reine

Le spectacle est en production sur sa sixième saison. Ses deux premières saisons mettaient en vedette Claire Foy dans le rôle de la jeune princesse Elizabeth montant sur le trône et devenant progressivement son rôle de monarque, et les saisons trois et quatre présentaient Olivia Colman comme une reine plus mature. L’émission s’est progressivement rapprochée de l’actualité. Netflix a récemment révélé le casting des acteurs qui incarnent le prince William et sa femme Kate dans la sixième saison.