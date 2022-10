The Crown de Netflix consacrera un épisode entier à un incident que le prince William ne voulait plus jamais revoir

LA nouvelle série de The Crown est sur le point de déterrer tous les détails douloureux du mariage du roi Charles avec feu la princesse Diana – tout comme la nation se rallie autour du nouveau monarque.

Il ratisse certains des aspects les plus intimes de leur mariage en ruine au début des années 1990 et dépeint le prince de Galles de l’époque comme mesquin, froid et trompeur.

Reuter

La nouvelle série est susceptible de bouleverser le prince William, après avoir déclaré que l’interview controversée de Panorama ne devrait plus jamais être diffusée[/caption]

La cinquième série, qui démarre sur le géant du streaming Netflix le mois prochain, est également susceptible de bouleverser le prince William qui est vu, avec son frère le prince Harry, pris dans un bras de fer psychologique entre leurs parents royaux.

Un initié de la télévision a déclaré: «Cela n’aurait pas pu arriver à un moment plus délicat pour le nouveau roi et sa reine consort, d’autant plus qu’ils occupent une place importante dans l’esprit du public.

Le prince William a déjà déclaré qu’il pensait que l’interview controversée de Panorama dans laquelle sa défunte mère figurait en 1995 ne devrait plus jamais être diffusée.

Mais Netflix y a consacré un épisode entier.