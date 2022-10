“The Crown” commence à filmer les événements menant à l’accident de voiture mortel de la princesse Diana

“The Crown” a commencé à filmer les événements qui ont conduit à la mort tragique de la princesse Diana à Paris.

Mardi soir, l’émission Netflix a été vue en train de tourner dans le tunnel près du Pont de l’Alma à Paris où la princesse Diana est décédée dans un accident de voiture en 1997. Elle était accompagnée de son petit ami, Dodi Al-Fayed, alors qu’ils fuyaient les paparazzi. .

Le streamer a précédemment confirmé que la saison six “ne représentera pas le crash”. Dans une déclaration au New York Daily News, Netflix a déclaré que “ce seront des scènes couvrant la préparation et [the] conséquences.”

Sur les photos, on voit une voiture transportant Elizabeth Debicki, qui représente Diana, avec ce qui semble être des paparazzi entourant le véhicule. Al-Fayed est interprété par Khalid Abdalla.

Il a été rapporté que l’équipe de production aurait été “sur les nerfs” pour filmer la mort de Diana.

“Nous redoutions d’en arriver là”, a déclaré une source à Deadline plus tôt ce mois-ci.

“Le compte à rebours est de deux semaines, et pendant que nous continuons calmement, il est juste de reconnaître qu’il y a une certaine anxiété, un sentiment palpable d’être légèrement nerveux. Je veux dire, il y a une sensibilité explosive autour de celui-ci.”

La source a ajouté au point de vente : “C’est l’élan : la voiture quittant le Ritz après minuit avec des paparazzis à sa poursuite, puis les conséquences avec l’ambassadeur britannique en France qui entre en action avec le ministère des Affaires étrangères, puis les conséquences constitutionnelles qui s’ensuivent.”

Diana, Dodi et leur chauffeur, Henri Paul, ont tous été tués dans le tragique accident de voiture. Le garde du corps de Diana, Trevor Rees-Jones, était le seul survivant.

La mort de la princesse a été pleurée dans le monde entier. Ses funérailles ont été regardées par plus de 2 milliards de personnes.

Suite aux critiques récentes de la cinquième saison à venir de l’émission à succès de Netflix, “The Crown”, le service de streaming a publié un avertissement.

Les poignées YouTube et Twitter de la série disent maintenant: “Inspirée d’événements réels, cette dramatisation fictive raconte l’histoire de la reine Elizabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne.”

Le géant du streaming a également affirmé que l’émission “a toujours été présentée comme un drame basé sur des événements historiques”, selon BBC News.

La semaine dernière, Dame Judi Dench a demandé qu’un avertissement soit inclus au début de chaque épisode pour faire savoir aux téléspectateurs que la série n’est pas entièrement factuelle.

Dench a décrit le drame de Netflix comme “un sensationnalisme grossier” et “cruellement injuste” dans ses représentations de la famille royale britannique.

L’actrice a incarné la reine Elizabeth I et la reine Victoria à l’écran et a été nommée dame par le défunt monarque en 1988.

La saison 5 de “The Crown” de Netflix sera diffusée dans le monde entier le 9 novembre.

Will Mendelson de Fox News Digital a contribué à ce rapport.