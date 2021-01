The Crown: Alan Titchmarsh dit que l’émission «joue avec la vie des gens» | Actualités Ents & Arts

Le jardinier de télévision Alan Titchmarsh a critiqué The Crown pour «jouer avec la vie des gens».

Titchmarsh, qui est un ami de prince Charles, a déclaré qu’il avait regardé les deux premières séries du drame royal à gros budget mais avait décidé de ne pas continuer.

Netflix a publié la quatrième série de La Couronne, qui couvre les premières années de la relation du prince de Galles avec Diana, y compris leur mariage, en novembre.

Image:

Alan Titchmarsh est ami avec le prince Charles



Mettant en vedette la nouvelle venue Emma Corrin dans le rôle de Diana et Josh O’Connor dans le rôle de Charles, il a attiré les critiques de certains, accusant que des mesures suffisantes n’avaient pas été prises pour s’assurer que les téléspectateurs étaient conscients qu’il s’agissait d’une œuvre de fiction.

Netflix a rejeté une demande du secrétaire à la Culture Oliver Dowden pour ajouter une clause de non-responsabilité aux épisodes, avec le service de streaming disant qu’il avait « toute confiance », ses consommateurs savent que le programme n’est que vaguement basé sur le passé.

Titchmarsh, 71 ans, a déclaré que ce n’était pas une « bonne idée » de baser un drame sur de « vraies personnes ».

S’adressant à Piers Morgan et Susanna Reid sur Good Morning Britain, il a déclaré: «J’ai regardé les deux premières séries, qui étaient historiquement suffisamment éloignées pour être intéressantes.

«Maintenant, nous nous rapprochons beaucoup plus de nos jours et c’est en grande partie des conjectures.

« Nous n’étions pas derrière ces portes closes quand les choses se passaient. Dire: ‘Oh, c’est un drame’ – je pense que c’est jouer avec la vie des gens.

« Que ce soit le prince de Galles ou que ce soit vous ou moi. Si quelqu’un a fait un drame sur nous trois et notre vie privée et qu’ils l’ont juste inventé et dit: » Eh bien, c’est vraiment un drame « .

« Vous utilisez de vraies personnes. Qui qu’elles soient, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C’est juste moi. »