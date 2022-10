“The Crown” ajoute une clause de non-responsabilité fictive à la bande-annonce de la cinquième saison à venir après un contrecoup

Suite aux critiques de la cinquième saison à venir de l’émission à succès Netflix “The Crown”, le service de streaming a publié un avertissement.

YouTube et Poignées Twitter de la série dites maintenant : “Inspirée d’événements réels, cette dramatisation fictive raconte l’histoire de la reine Elizabeth II et des événements politiques et personnels qui ont façonné son règne.”

Le géant du streaming a également affirmé que l’émission “a toujours été présentée comme un drame basé sur des événements historiques”, selon BBC News.

Plus tôt cette semaine, Dame Judi Dench a demandé qu’un avertissement soit inclus au début de chaque épisode pour faire savoir aux téléspectateurs que la série n’est pas entièrement factuelle.

Dench a décrit le drame de Netflix comme “un sensationnalisme grossier” et “cruellement injuste” dans ses représentations de la famille royale britannique.

L’actrice a incarné la reine Elizabeth I et la reine Victoria à l’écran et a été nommée dame par le défunt monarque en 1988.

“Alors que beaucoup reconnaîtront” The Crown “pour le récit brillant mais fictif des événements qu’il est, je crains qu’un nombre important de téléspectateurs, en particulier à l’étranger, ne considèrent sa version de l’histoire comme entièrement vraie”, a-t-elle expliqué dans une lettre. au Times de Londres.

“Compte tenu de certaines des suggestions blessantes apparemment contenues dans la nouvelle série – que le roi Charles a comploté pour que sa mère abdique, par exemple, ou a suggéré une fois que la parentalité de sa mère était si déficiente qu’elle aurait peut-être mérité une peine de prison – c’est à la fois cruellement injuste aux individus et préjudiciable à l’institution qu’ils représentent.”

Elle a également déclaré qu’elle pensait que la série était un “récit inexact et blessant de l’histoire. … En effet, plus le drame se rapproche de notre époque, plus il semble disposé à brouiller librement les frontières entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier. Le temps a venez pour que Netflix reconsidère – pour le bien d’une famille et d’une nation si récemment endeuillées, comme une marque de respect envers un souverain qui a servi son peuple si consciencieusement pendant 70 ans, et pour préserver sa réputation aux yeux de ses abonnés britanniques. ”

Jeudi, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce explosive pour la cinquième saison à venir, qui explore la famille royale confrontée à de nombreuses difficultés au cours des années 1990.

La saison 5 de “The Crown” de Netflix sera diffusée dans le monde entier le 9 novembre.