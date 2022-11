‘The Crown’ a une nouvelle Diana et Charles à déchirer

ELIZABETH DEBICKI Du point de vue du jeu d’acteur, c’est un exercice vraiment intéressant car les gens apportent leur mémoire vivante à cette histoire. Je n’ai jamais fait partie de quelque chose comme ça.

Puis la reine est morte pendant que vous tourniez tous les deux la saison 6 à Barcelone. Quelle a été votre réaction ?

DÉBICKI Je suis toujours étonné de voir à quelle vitesse l’histoire évolue, à quelle vitesse les changements se produisent. Cela vous choque. Nous étions tous très profondément tristes et nous avons interrompu le tournage. Et puis cette belle file d’attente a commencé à se former, avec toutes ces personnes d’horizons, d’âges et de capacités si différents passant devant ce cercueil, et cela m’a complètement vidé.

OUEST Je me souviens avoir ressenti quelle mort incroyable, quel effet incroyable et quelle figure mondiale incroyable et unique. Mais ce qui était aussi intéressant, c’est qu’une grande partie de la saison 5 parle de “Charles deviendra-t-il roi?” Dans les années 90, beaucoup de gens disaient : « Je ne pense pas que ce soit le bon gars. Puis c’est arrivé, et c’était incroyable de voir à quelle vitesse et instantanément tout le monde l’a accepté comme nouveau roi – et sans aucun doute. Il semblait qu’une grande partie de l’agitation que nous avions représentée pour Charles, quant à savoir s’il accomplirait un jour son destin, avait trouvé une réponse en ces quelques jours.