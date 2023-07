The Crew: Kareena Kapoor, Tabu, Kriti Sanon vedette à SORTIR à CETTE date

Voici une mise à jour intéressante sur un dimanche matin terne. La date de sortie de Kareena Kapoor Khan, Tabou et Kriti Sanon vedette L’équipage a été annoncé. Le film est produit par Ektaa R Kapoor et Rhea Kapoor. Alors que les fans sont assez excités de voir trois actrices de premier plan et acclamées par la critique se réunir, l’attente pour le film est assez longue. The Crew ne sortira que l’année prochaine en mars. Les créateurs ont verrouillé le 22 mars 2024 pour sortir The Crew en salles.

Le casting, l’histoire et plus de The Crew

Pour les non-initiés, Diljit Dosanjh et Kapil Sharma font également partie du film. Kareena Kapoor Khan et Diljit Dosanjh ont partagé l’espace d’écran dans des films comme Udta Punjab et Good Newws. Les deux films ont été un succès au box-office. C’est pour la première fois que Kareena Kapoor Khan, Tabu et Kriti Sanon vont être vus ensemble dans un film. Kapil Sharma a fait ses débuts à Bollywood avec le film Kis Kis Ko Pyaar Karun en 2015. Le film n’a pas très bien marché au box-office. Son deuxième film Firangi a également échoué au box-office. Cependant, sa dernière sortie, Zwigato, a été saluée par le public et les critiques.

En parlant de The Crew, le film a été largement tourné à Mumbai et à Abu Dhabi. Récemment, l’équipe s’était également envolée pour Goa pour tourner certaines parties du film. Les réalisateurs restent discrets sur le scénario du film et presque aucun détail n’est disponible. Mais il est rapporté que le film tourne autour de trois personnages associés à l’industrie du transport aérien.

Pendant ce temps, Kareena Kapoor Khan a été vue pour la dernière fois à Laal Singh Chaddha. Le film a explosé au box-office. Kriti Sanon a été vu à Adipurush. Nous connaissons tous le sort qu’il a subi. Tabu a été vu pour la dernière fois à Bhoola avec Ajay Devgn. Le film n’a pas fait de merveilles au box-office.