The Crew : Kareena Kapoor Khan jouera à nouveau avec Diljit Dosanjh dans le film d’Ekta Kapoor avec Tabu, Kriti Sanon

Les productrices populaires de Bollywood, Ekta Kapoor et Rhea Kapoor ont annoncé l’année dernière leur nouveau projet avec Kareena Kapoor Khan, Tabu et Kriti Sanon. Le projet titré par les principales dames a été intitulé “The Crew”. Maintenant, le dernier développement autour du film est que l’acteur-chanteur punjabi Diljit Dosanjh rejoint le casting de “The Crew”. Le film très attendu est présenté comme une comédie folle.

Diljit Dosanjh est le nouvel ajout au casting du film réalisé par Rajesh Krishnan. Les créateurs ont fait la grande annonce d’amener le chanteur renommé à bord pour jouer un rôle important. Ekta Kapoor et Rhea Kapoor ont fait la une des journaux lorsqu’ils ont réussi le coup de casting ultime pour leur prochain film.

Le producteur Rhea Kapoor est ravi d’avoir Diljit Dosanjh à bord compte tenu de son œil averti pour les projets de qualité. Elle dit que The Crew a toujours eu un destin spécial ; ce n’est pas comme n’importe quel autre artiste. Rhea mentionne qu’elle est ravie que le casting offre une expérience cinématographique passionnante et mémorable au public. “The Crew” est une comédie d’erreurs et de mésaventures qui se déroule dans l’industrie du transport aérien en difficulté. L’histoire est celle de trois femmes de compagnies aériennes qui travaillent et se bousculent avec leur travail pour avancer dans la vie.

L’entrée de Diljit dans The Crew marque son troisième film avec Kareena Kapoor Khan. Avec ce nouvel ajout au film, les deux acteurs vont à nouveau partager l’écran. Le duo est déjà apparu ensemble dans Udta Punjab et Good Newzz. En attendant, ce sera la deuxième collaboration de Diljit Dosanjh et Kriti Sanon après Arjun Patiala.

The Crew est une comédie folle qui devrait bientôt sortir sur les planches cette année. Dirigé par Rajesh Krishnan, le film est financé par Ekta Kapoor et Rhea Kapoor. Il est produit conjointement par Balaji Motion Pictures Limited et Anil Kapoor Productions.