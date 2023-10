Haut film en langue autre que l’anglais sur Netflix la semaine dernière c’était La conférence—un Suédois film d’horreur cela attire sans aucun doute les téléspectateurs avec sa vignette d’un masque macabre et taché de saleté. Ceux qui cliquent dessus seront récompensés par un mélange de satire d’entreprise et tueur de campingrempli de certains des gores les plus créatifs de mémoire récente.

Les mots de passe Netflix, ChatGPT ne peuvent pas détecter l’IA et plus de CoTweets | Choix de l’éditeur

Dans la campagne suédoise indéfinissable, un groupe d’employés municipaux se réunissent pour une retraite de consolidation d’équipe obligatoire avant l’inauguration des travaux d’un centre commercial qu’ils ont contribué à développer, mais que personne dans la communauté locale n’a soutenu. Parmi eux figurent Lina (Katia Winter), récemment revenue au travail après qu’un stress extrême ait rendu nécessaire un congé de maladie, et son ennemi au bureau, le malicieux Jonas (Adam Lundgren) – mais La conférence est un film d’ensemble, et il parvient à insuffler à chacun de ses personnages des caractéristiques distinctives, attrayantes et/ou comiquement horribles. Le groupe n’est pas vraiment d’accord sur le projet sur lequel ils travaillent apparemment ensemble, et Lina commence à avoir des doutes sur le fait que l’ensemble de l’accord avec le centre commercial, conçu principalement par Jonas, soit à la hauteur.

Photo : Robert Eldrim/Netflix

Mais ils partent dans la nature et séjournent dans un complexe sans fioritures qui est l’une des rares entreprises de la région à soutenir l’arrivée du centre commercial. Ce fait devient important lorsqu’un tueur impitoyable et bien armé, animé d’une sérieuse vendetta, apparaît et commence à s’en prendre au personnel de la station avant de s’attaquer aux employés du bureau en visite.

Alors que la structure de l’histoire de La conférence est tout à fait familier, avec des éléments d’Agatha Christie et vendredi 13 Intégrés à son nombre croissant de cadavres, les thèmes sous-jacents sur la corruption et les coups de poignard (métaphoriques), ainsi que les personnages bien écrits, l’élèvent considérablement. Mais la principale raison de Netflix et de se détendre avec celui-ci, en particulier pour les fans d’horreur, est d’apprécier la gamme d’armes digne d’applaudissements : des outils de cuisine, des outils de jardinage, des outils électriques, un coupe-papier, une tronçonneuse, un moteur hors-bord, des bâtons pointus. , des pièges à animaux en métal, une pelle dorée de cérémonie, et plus– déployé dans ses nombreuses scènes de combat brutales. C’est tout ce que l’on pourrait trouver dans un terrain de camping, et tout est utilisé de manière imaginative de la manière la plus éclatante imaginable.

Accessoires au réalisateur Patrik Eklund et à l’écrivain Thomas Moldestad, qui ont largement mérité le droit de transformer « le travail d’équipe fait fonctionner le rêve » – un slogan désinvolte qui donne le ton de la retraite – en une métaphore sur la lutte contre un maniaque masqué aux côtés de vos collègues. .

Photo : Robert Eldrim/Netflix

La conférence est maintenant diffusé sur Netflix.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.