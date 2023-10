« The Color Purple » atteint des sommets bouleversants dans une nouvelle bande-annonce

La couleur violette arrive

Il ne vous reste que quelques mois pour préparer vos tenues d’ouverture pour La couleur violette qui promet une « nouvelle version audacieuse du classique bien-aimé » sur l’extraordinaire fraternité de trois femmes qui partagent un lien indissoluble.

Découvrez la nouvelle bande-annonce spectaculaire ci-dessous :

Réalisé par un cinéaste visionnaire Blitz Bazawule (Le noir est roi), La couleur violette étoiles Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, SON, Halle Bailey, Aunjanue Ellis-Tayloret Fantasia Barrino (dans ses débuts au cinéma).

Avec un battage médiatique croissant autour du film, le casting de stars a retenu l’attention lors de la tournée promotionnelle qui a débuté à CinemaCon où Oprah, Taraji P. Henson et Danielle Brooks ont parlé du film d’ensemble animé qui met également en vedette Ciara (qui fait une brève apparition dans la bande-annonce), David et Tamela Mannet Louis Gossett Jr..

« Je me tenais à côté d’acteurs incroyables qui m’ont fait intensifier mon jeu », a déclaré Fantasia qui reprend son rôle de « Celie » à Broadway dans le film. « Ma vie ressemblait tellement à la sienne à l’époque, donc se mettre à sa place nuit après nuit était difficile… donc j’ai dû récupérer certaines choses que j’avais enterrées mais je me sentais en sécurité en le faisant parce que mon réalisateur et mes acteurs m’entouraient et j’étais pouvoir retourner à cet endroit. Je m’appelle Célie.

Les cinéphiles peuvent s’attendre à vivre toutes les émotions lors de la comédie musicale étoilée qui s’ouvre dans les salles le jour de Noël.

« Tu vas rire, tu vas pleurer, tout le monde l’apporte », a-t-elle ajouté. « Mais à la fin, tu seras guéri. Parce que devinez quoi ? J’ai été guéri.

Serez-vous assis pendant La couleur violette week-end d’ouverture ? Que pensez-vous de Ciara en tant que Nettie adulte ? Dites-le-nous ci-dessous et jetez un œil aux bavardages de Twitter sur son camée dans la bande-annonce au verso.