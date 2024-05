The Chosen et Angel Studios War Over Hit Show : « Nous les aimons mais… »

‘L’élu’

Mike Kubeisy

L’élu le créateur Dallas Jenkins a pleuré lors d’une diffusion en direct mercredi. Il venait de remporter un arbitrage âprement disputé qui a duré des mois avec le partenaire original de son drame biblique, Angel Studios. L’arbitre avait statué en faveur de la société de Jenkins, lui permettant ainsi de potentiellement trouver un partenaire de streaming exclusif majeur pour l’aider à financer les saisons à venir de la série.

« Ce que je m’apprête à dire [is] très triste », a déclaré Jenkins (vidéo ci-dessous). « La décision de l’arbitre a pleinement confirmé notre position… et L’éluLa relation entre Angel Studios et Angel Studios est effectivement terminée. Nous n’y prenons aucun plaisir. Nous souhaitons réitérer notre profonde gratitude pour leur rôle incommensurable dans la façon dont ils ont lancé la série. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que nous n’avions tout simplement pas le choix [but to split with Angel] pour l’avenir de notre entreprise et du salon.

Jenkins a ensuite annoncé la nouvelle Choisi les fans attendaient depuis longtemps – une date de diffusion de la saison quatre.

« Ce retard a été terrible », a ajouté Jenkins, « et la dernière année et demie a été parmi les mois les plus difficiles de l’existence de notre série. Mais nous avons désormais une voie claire et passionnante à suivre.

Mais très peu de temps après le gracieux discours de victoire de Jenkins, le PDG d’Angel Studios, Neal Harmon, a publié sa propre annonce : son studio ferait appel de la décision.

« L’équipe d’Angel Studios est honorée d’avoir joué un rôle déterminant dans la création et l’incroyable croissance de L’élu»,Harmon a déclaré dans un communiqué. « Nos longues heures de travail acharné au cours des huit dernières années par des équipes de programmeurs, de spécialistes du marketing, de traducteurs, d’experts en licences et d’innovateurs ont contribué à faire de ce produit le succès mondial qu’il est aujourd’hui. Malheureusement, L’élu, Inc. a choisi de mettre fin à son accord avec nous. Nous espérons qu’un jour l’accord sera rétabli — et nous prévoyons de maintenir la disposition d’appel selon laquelle Angel et L’élu accepté comme processus de résolution des désaccords en privé.

L’élu est devenu un succès en streaming furtif en racontant l’histoire de Jésus et de ses disciples au cours des sept saisons prévues. Comme détaillé dans celui de cette semaine Journaliste hollywoodien profil de Jenkins – où il parle franchement du passé, du présent et du futur de la série – L’élu était basé sur un court métrage de 2017 « The Shepherd », que Jenkins envisageait de transformer en un drame en série. Je viens d’un échec hollywoodien (La résurrection de Gavin Stone), Jenkins s’est associé à Angel Studios, qui a eu l’idée de financer la série par le crowdfunding. Ils ont récolté la somme incroyable de 11 millions de dollars pour produire la première saison, un record de financement participatif pour un projet télévisuel ou cinématographique, et Angel Studios a publié la série sur son application.

Jenkins attribue à Angel Studios – fondé par les frères Harmon – beaucoup de mérite pour le succès précoce de la série.

« Les Harmon étaient convaincus que ce serait un énorme succès et ils prédisaient que cela changerait le monde », a déclaré Jenkins. « Pour faire court, ils avaient raison. Leur idée a fonctionné. L’élu n’aurait pas été lancé sans certaines des idées, initiatives et efforts extraordinaires des frères Harmon et de tant d’incroyables employés de l’entreprise. Nous les aimons et ressentirons toujours un grand sentiment d’appréciation pour ce qu’ils ont fait pour aider à faire connaître ce spectacle au monde.

Mais à mesure que la série grandissait, ses budgets augmentaient (la quatrième saison coûtait 40 millions de dollars), tout comme la société de production de Jenkins. Angel a lancé son modèle innovant de financement participatif Pay It Forward pour aider à soutenir la série, mais Jenkins affirme que moins de la moitié de ces dons ont été consacrés à la production de la série.

« Si nous étions un film unique, et que cela représentait juste notre part des revenus, cela pourrait être formidable », a déclaré Jenkins. « Mais nous étions seuls responsables du financement des saisons à venir, car chaque dollar consacré à la production venait de nous… Nous avons réalisé que nous étions responsables de bien plus que ce à quoi chacun d’entre nous s’attendait pour que cette série survive. »

En 2022, L’élu et la relation d’Angel Studios s’est brisée au milieu de plusieurs changements. L’émission a lancé un nouveau mécanisme de financement participatif, une organisation à but non lucratif appelée Come & See, pour collecter directement des fonds pour la production, et L’élu a conclu plusieurs accords de licence pour diffuser l’émission sur des streamers comme Netflix, Prime, Hulu et Peacock. Mais The Chosen LLC a également accusé Angel Studios d’avoir rompu leur contrat et tenté de rompre complètement leur relation. Cela a conduit à l’arbitrage actuel entre un groupe de cinéastes et un studio familial qui entretiennent depuis longtemps une relation personnelle étroite (Angel n’a fait aucun commentaire sur les remarques de Jenkins).

Ce qui est unique dans ce différend juridique, ce n’est pas seulement la teneur publique polie du combat, mais aussi l’importance des sentiments du fandom. Même si toutes les émissions télévisées dépendent de l’audience, L’élu les fans gardent littéralement les lumières de la production allumées grâce à leurs dons – la saison cinq est en cours de tournage au milieu des efforts de collecte de fonds. Jenkins a donc souligné à plusieurs reprises qu’ils essayaient de résoudre ce qu’il décrit comme des différends légitimes sans rancune – ou en se comportant d’une manière qui serait, eh bien, non chrétienne.

« Nous voulions résoudre ce problème d’une manière biblique, c’est-à-dire sans en faire un spectacle public », a déclaré Jenkins. « L’arbitrage privé était le seul moyen de procéder sans nuire à la série. [or] la réputation de Jésus… Ange et L’élu Nous voulons que ce spectacle atteigne plus d’un milliard de personnes et nous voulons tous les deux que le spectacle soit durable. Nous avons évidemment d’importantes divergences d’opinions sur la manière de procéder et sur ce que devrait être notre avenir. Les bonnes personnes peuvent être en désaccord.