« The Chosen », la série biblique à succès sur la vie de Jésus-Christ, arrive sur The CW cet été.

Le réseau a annoncé vendredi qu’il avait repris les trois premières saisons de « The Chosen », qui débutera le 16 juillet à 20 heures, selon Deadline. L’émission d’Angel Studios continuera d’être diffusée tout au long de l’automne jusqu’à la fin de sa diffusion avec une finale de la veille de Noël.

La CW est le premier réseau de télévision américain à diffuser « The Chosen », qui a été créé par Dallas Jenkins et met en vedette Jonathan Roumie dans le rôle de Jésus. Le drame historique chrétien a commencé comme un projet financé par la foule qui est devenu un succès mondial avec 110 millions de téléspectateurs dans 175 pays.

» » The Chosen est basé sur la plus grande IP de tous les temps et est vraiment une série unique en son genre qui raconte cette histoire historiquement importante d’une manière captivante, dramatique et premium », a déclaré le président du divertissement de The CW, Brad Schwartz. dans une déclaration à Deadline.

Schwartz a poursuivi: « Cette émission a déjà connecté profondément avec les téléspectateurs du monde entier, et The CW élargira encore plus son audience. »

REGARDEZ LES CHOISIS EN LIGNE | NATION DES RENARDS

« La CW a toujours été audacieuse et unique, ce qui est parfait pour nous », a déclaré Jenkins dans le communiqué. « De plus, Brad Schwartz a clairement indiqué il y a quelque temps qu’il aimait et respectait ‘The Chosen », donc nous savons qu’il sera entre de bonnes mains. »

La quatrième saison de « The Chosen » est actuellement en production avec un total de sept saisons prévues. Le mois dernier, Lionsgate a acquis les droits de distribution mondiaux pour toutes les saisons de l’émission. Angel Studios et Jenkins prévoient de rendre « The Chosen » disponible dans le monde entier dans 600 langues différentes, selon le Hollywood Reporter.

« Lionsgate est parfait pour nous », a déclaré Jenkins dans un communiqué. « Ils sont forts et expérimentés dans les domaines que nous ne connaissons pas, mais ils comprennent également ce qui est unique en nous et le protégeront. »

Il a poursuivi: « Nous continuerons à faire ce que nous faisons le mieux sans relâche, et ils étendront nos efforts avec leur formidable équipe de distribution. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les trois saisons de « The Chosen » sont disponibles gratuitement sur l’application « The Chosen », l’application Angel et le site Web de l’émission. Les épisodes peuvent également être diffusés sur Nation du renard VidAngel, Netflix, Peacock, Amazon Prime Video, Roku et BYUtv.

Situé en Galilée et en Judée au 1er siècle, « The Chosen » donne vie à l’évangile à travers les yeux de « ceux qui connaissaient Jésus ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La série intègre le drame et l’imagination dans les histoires et les personnages de la Bible, et raconte les histoires de Jésus tout en offrant des perspectives uniques sur des Événements et personnages bibliques .

En 2019, « The Chosen » est devenu le plus grand projet télévisé à financement participatif de l’histoire du divertissement après avoir levé près de 10,3 millions de dollars en financement participatif auprès de 15 000 investisseurs.