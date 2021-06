The Chase’s Mark ‘The Beast’ Labbett choque Anton Du Beke avec un empannage sauvage strict

Le danseur PROFESSIONNEL Anton Du Beke a été blessé par le sauvage Mark Labbett, alias The Beast, après un Strictly jibe sur le spécial célébrité de The Chase.

Anton a été le premier à affronter The Beast dans l’émission spéciale célébrités de ce soir, mais il est vite devenu évident qu’ils avaient déjà joué l’un contre l’autre.

Anton n'a jamais gagné Strictly Come Dancing mais a atteint la finale avec Emma Barton

Mark a déjà joué à Anton et a gagné

Mark a dit « alors nous nous reverrons » auquel Anton a répondu: « J’ai tellement apprécié ça la dernière fois. »

L’animateur Bradley a demandé: « Vous avez joué l’un contre l’autre la dernière fois? »

Anton a confirmé: « C’était une affaire serrée jusqu’à ce qu’ils proposent une question basée sur la nourriture » ajoutant « Je n’avais aucune chance. Aucune chance. »

Mark a répondu: « Eh bien, ça va être comme Strictly Come Dancing, tu n’as pas gagné ça non plus. »

Anton s'est rappelé n'avoir aucune chance après une question de nourriture lors de leur match précédent

Mark a mentionné comment Anton n'a jamais gagné Strictly Come Dancing

Alors que la foule huait, Anton était clairement blessé en serrant Bradley dans ses bras.

L’hôte a commenté: « C’est un amour dur. »

Anton a accumulé une somme décente de 4000 £ dans son générateur de trésorerie.

Mais lorsqu’il a fait face à la table des offres, il a reçu des conseils mitigés de ses coéquipiers.

Bradley a réconforté Anton après l'empannage sauvage de Mark Strictly

Ade Edmondson a qualifié Anton en plaisantant de « un peu épais » et a déclaré accepter l’offre basse de 1000 £.

Il a ajouté: « Je suis sûr que vous gérerez celui-là! »

Tandis que Sarah-Jane Crawford a dit « Je pense que tu devrais voir grand ! Optez pour les 40 000 £.

Alistair McGowan s’est fait passer pour Craig Revel Horwood et a commenté la performance d’Anton en disant : « C’était paresseux, ça manquait de lustre et c’était laborieux.

Anton a reçu des conseils mitigés de ses coéquipiers

Il a conseillé à Anton de prendre l’offre la plus basse mais a ajouté : « Toujours pas sûr que cela vous mènera à terme. Désolé chérie. »

Anton a opté pour l’offre intermédiaire de 4000 £ et s’est rendu jusqu’à la poursuite finale.

Les quatre joueurs ont réussi à se qualifier mais n’ont pas réussi à distancer The Beast dans la poursuite finale.

Mark a dit à Bradley : « Il reste 20 secondes. Je vous ai dit que ce serait une promenade dans le parc. 20 secondes, c’est une bonne promenade dans le parc pour moi.

La poursuite est disponible sur ITV Hub.