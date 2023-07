The Chase’s Mark ‘The Beast’ Labbett, 57 ans, lève le voile sur la façon dont il a courtisé la jeune petite amie glamour Hayley Palmer, 41 ans

MARK a révélé qu’il avait fait fortune après avoir enregistré « The Beast » en tant que marque.

Et les patrons de The Chase ont depuis veillé à ce que chaque chasseur de chaque version de la série dans le monde ait un surnom.

Les co-stars de Mark dans l’émission britannique, dont « The Governess » Anne Hegarty, ont vu leur nom déposé par ITV. Mais il dit avoir gagné son argent en s’assurant qu’il détenait personnellement les droits sur son surnom.

Il a déclaré: « J’ai déposé ‘Mark the Beast Labett’ et ‘Beat the Beast’ quand j’ai réalisé que The Chase allait quelque part en 2013.

Comment c’est arrivé, c’est que les groupes de discussion ont adoré. Alors maintenant, c’est pourquoi j’ai peur que tous les chasseurs du monde aient un surnom.

« Mais je possède le mien parce que je suis un meilleur avocat qu’eux. »

En plus de The Governess et The Beast, The Chase a The Vixen (Jenny Ryan), The Sinnnerman (Paul Sinha), The Menace (Darragh Ennis) et The Dark Destroyer (Shaun Wallace).

Présenté par Bradley Walsh au Royaume-Uni depuis son lancement il y a 14 ans, il existe désormais des versions de l’émission en Australie, en Chine, en Croatie, en Allemagne, en Norvège, en Russie, en Serbie, en Turquie et en Amérique.

Mark, qui apparaît également avec Anne sur la version australienne du quiz, dit qu’il a une défense parfaite préparée si quelqu’un prétend qu’il ne devrait pas être autorisé à déposer son nom.

Il a dit : « Aimeriez-vous que j’évoque 30 ou 40 personnes qui me connaissaient sous le nom de « The Beast » bien avant que The Chase n’existe ?

« Je veux dire, même le wi-fi de mon appartement s’appelait » Beast in the Basement « et c’était en 2007.

«Mon petit frère, Big Phil, tous les 6 pieds 9 pouces de lui, qui se fait appeler la Big Beast. Nous sommes connus sous le nom de Beast et Big Beast depuis 25 ans, bien avant que The Chase n’existe.

«Aussi la bête – très proche de mon nom – est le français pour The Beast. Et puis vous ajoutez la taille. J’ai tous les reçus.

Mark dit qu’il n’a aucun problème à être appelé la Bête dans la rue et qu’il pleure jusqu’à la banque.

Il a déclaré : « J’ai fait crier un coursier cycliste : ‘Bête !’ à moi l’autre jour – et c’est normal.

«Je vois les choses de cette façon: cela m’a fait fortune parce que je possède ma marque. Je me suis assuré de le faire.