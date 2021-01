The Chase rend hommage à Alex Trebek avec un hommage sincère à la première

Alex Trebekson règne restera à jamais gravé dans les mémoires.

Le nouveau jeu-questionnaire d’ABC La chasse s’en est assuré en ouvrant leur premier épisode du jeudi 7 janvier avec un hommage à l’emblématique Péril! hôte décédé le 8 novembre d’un cancer du pancréas de stade 4.

« Avant de lancer ce nouveau jeu télévisé passionnant », a déclaré l’hôte Sara Haines, « chez ABC, nous avons pensé qu’il était tout à fait normal que nous dédions cette émission à la mémoire d’Alex Trebek, l’animateur bien-aimé de Péril! de 1984 jusqu’à son décès récent. «

Sara a poursuivi: «Nous sommes tous sur les épaules de son héritage et espérons que La chasse lui rendra fier. Et quelle meilleure façon d’honorer son héritage que de lancer une émission qui met en vedette Jeopardy! les plus grands champions de tous les temps? «

Le nouvel animateur a parfaitement terminé l’hommage, avec une touche douce: « Comme Alex lui-même pourrait le dire, La chasse? ‘ »

Bien sûr, avec les fans du jeu télévisé légendaire couvrant des décennies, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs réflexions sur le dévouement réconfortant.