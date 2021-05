Le dernier épisode de THE Chase a énervé les téléspectateurs après qu’un concurrent et animateur Bradley Walsh ait commis une erreur très maladroite dans la série.

Alan, de Manchester, qui est un enseignant ayant des besoins éducatifs spéciaux, a fait face à Anne Hegerty, alias The Governess, lors de l’épisode diffusé hier.

Avant de se battre contre la gouvernante, Alan a discuté de lui-même avec Bradley et a révélé que dans ses temps libres, il aime cuisiner des plats épicés tels que des currys et de la cuisine thaïlandaise et jouer au golf.

S’il gagnait de l’argent, Alan a dit à Bradley comment il utiliserait l’argent pour acheter une voiture à sa femme afin qu’elle puisse venir le chercher dans leur pub local.

Au cours de sa création de trésorerie initiale au début de l’épisode, Alan a impressionné lorsqu’il a répondu à six questions et a remporté 6000 £ avec lesquels il a décidé de jouer contre Anne.

Les téléspectateurs recherchaient le professeur alors qu’il parcourait ses questions pour les corriger, mais sur sa dernière question, il a commis une énorme erreur qui a fini par ennuyer les fans à la maison.

Les fans ont été très rapides à comprendre l’erreur d’Alan après la question de savoir quelle destination touristique était la plus au nord et Alan a correctement choisi « The Golden Mile ».

Mais c’est à ce moment-là qu’il a commis une énorme erreur de géographie, en demandant si le Golden Mile se trouve à Édimbourg.

Alan a dit: « C’est à Edimbourg, n’est-ce pas? »

Bradley a accepté alors qu’Alan retournait dans l’équipe avec ses £ 6K toujours en main, mais les téléspectateurs à la maison et la gouvernante ne laissaient pas tomber l’erreur.

La gouvernante a adressé l’erreur en disant: « C’est le Royal Mile à Edimbourg, le Golden Mile est à Blackpool. »

Les téléspectateurs ont également rapidement consulté leur compte de réseau social sur Twitter pour dénoncer l’erreur.

L’un d’eux a tweeté: « Tout le monde à Blackpool se sent insulté par le fait qu’Alan ne connaisse pas le mille en or. »

Un deuxième a écrit: « Le Golden Mile, c’est Blackpool que vous planifiez. »

« Omg Edinburgh ??! #TheChase » a tweeté un autre sous le choc.

Tandis qu’un quatrième plaisantait: « Comment osez-vous vraiment, Alan?! Je suis offensé. »

Alan a réussi à travers la peau de ses dents, mais Anne a continué à assommer deux de ses coéquipiers – ce qui signifie que seulement deux se sont affrontés contre elle dans la poursuite finale… et un pot de 70 000 £ à jouer.

Après avoir seulement obtenu une avance de 13 questions dans la poursuite finale, Anne a pu rattraper l’équipe avec une minute restante, et ils sont rentrés chez eux sans rien.

The Chase est diffusé en semaine à partir de 17 heures sur ITV.