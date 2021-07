The Chase plongé dans le chaos alors que l’invité célèbre Brian Conley se moque de Bradley Walsh et couvre son visage avec du ruban adhésif

THE Chase a sombré dans le chaos après que l’invité célèbre Brian Conley se soit moqué de Bradley Walsh et lui ait couvert le visage de ruban adhésif.

Le comédien a gardé l’hôte Bradley, 61 ans, sur ses gardes alors qu’il apparaissait dans une émission spéciale de célébrités du jeu télévisé ITV aux côtés d’un panel de visages célèbres.

3 Le comédien s’est couvert le visage avec du ruban adhésif et a crié sur le plateau Crédit : ITV

3 Brian s’est moqué de Bradley et a provoqué le chaos dans la série Crédit : ITV

Brian, 59 ans, s’est rapidement mis à faire des bêtises et s’est déchaîné sur le tournage de The Chase, criant alors que Bradley leur demandait s’ils étaient prêts à battre le Chaser.

« Oui, nous pouvons », a crié la star du Brian Conley Show, avant de courir autour du bureau et de faire semblant d’assumer les fonctions de présentation.

« Laisse-moi faire mon impression de toi Brad. Je vais le faire. C’est mon impression. D’accord, prêt ? » cria-t-il en courant sur le plateau.

Il a ensuite imité l’hôte de longue date, avant de crier sa phrase de marque à pleins poumons: « C’est une marionnette! »

La star s’est ensuite tenue aux côtés de Bradley « pour prouver que nous ne nous ressemblons en rien, car nous sommes dans la même pièce en même temps ».

Malgré ses pitreries effrontées et ses grimaces sur Brad, il a gagné 4 000 £ dans le générateur de trésorerie, effectuant des sauts d’étoiles après ses questions.

Brian a continué à semer le chaos en encourageant un autre candidat, le créateur de vêtements Jeff Banks, à accepter l’offre élevée de 40,00 £ au deuxième tour.

Brian et Jeff se sont tous deux rendus au dernier tour du jeu télévisé, mais pas avant que la bande dessinée ne fasse plus rire après avoir réussi à casser son siège et s’être assis presque sous le panneau.

Les célébrités ont réussi à marquer onze bonnes réponses lors de la finale, The Vixen les rattrapant rapidement après un seul refoulement.

Cela survient quelques jours après que l’animateur du quiz, Bradley, a déclaré qu’il cesserait de présenter dans deux ans, après avoir obtenu 12 millions de livres sterling à la banque grâce à son travail acharné.

Il a déclaré en exclusivité au Sun : « Vous savez quoi, dans quelques années, je n’aurai plus rien à faire, je serai à la retraite et ce sera tout.

« Il semble que je sois tout le temps sur votre écran uniquement parce que je fourre tout dans une certaine période de l’année. Nous faisons 210 Chases, 16 Celebrity Chases, 16 Beat The Chasers. Ce n’est en fait que 86 jours d’enregistrement.

« Donc, sur 365 jours, vous imaginez que j’ai beaucoup de temps libre. Mais une fois que vous avez mis en place votre socle de spectacles, cela vous permet ensuite de partir et de faire autre chose.

« Je n’ai pas vraiment de temps libre, j’ai des réunions, j’ai des apparitions personnelles que je dois faire et des trucs comme ça avec d’autres choses que j’ai en cours, donc c’est assez difficile de jongler avec ça. »

