The Challenge obtient sa première bande-annonce, sortie en novembre

Quand Jeu de calmar abandonné en 2021, il a frappé de telle manière qu’on pouvait dire que Netflix allait le laisser continuer aussi longtemps que l’élan de la série le permettrait. Cependant saison deux est encore loin, le streamer cherche d’autres moyens pour combler le vide laissé par le thriller sud-coréen jusqu’à son retour. Et l’un d’eux est, croyez-le ou non, un télé réalité.

Semblable à la série sur laquelle il est basé, Jeu de calmar : le défi voit 456 concurrents du monde entier s’affronter dans des défis basés sur les jeux de l’émission, et certains spécifiquement pour la compétition. Celui qui gagne remporte le prix de 4,56 millions de dollars, et les perdants reçoivent pas se font tirer dessus après avoir été éliminés, ils sont simplement renvoyés chez eux. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous et voir par vous-même si elle est sourde et manque le but de la série à la Les jeux de la faim à l’époque où ces films sortaient.

Netflix a annoncé Le défi était en préparation en 2022, et les gens ont naturellement réagi avec beaucoup de confusion. (Si vous avez l’impression d’avoir déjà vu quelque chose comme ça, c’est parce que M. Beast a fait un Jeu de calmar-comme vidéo sur YouTube en 2021, qui a également été critiquée pour avoir mal compris les thèmes de l’émission.) Au début de l’année, rapports Il est apparu que lors du tournage au Royaume-Uni, les candidats devaient jouer «Feu rouge, feu vert» à des températures inférieures à zéro. Il a en outre été allégué que les candidats avaient été blessés lors de ces tournages à froid (puisqu’ils portaient des survêtements à la mi-janvier), et Netflix à l’époque avait simplement déclaré que la production « avait investi dans toutes les procédures de sécurité appropriées ». Et pour aggraver les choses, un certain nombre de ces participants – qui n’auraient pas été payés – se seraient évanouis à cause de la fatigue et du froid, et plusieurs d’entre eux ont affirmé plus tard que le jeu avait été truqué en faveur Tik Tok et Instagram influenceurs qui participe au concours.

Depuis lors, Netflix est resté plutôt silencieux Jeu de calmar : le défi. La série sera diffusée le 22 novembre et il se peut que nous en apprenions davantage sur la façon dont la série a été réalisée (et sur ce qui s’est passé pendant la production) avant sa sortie.

