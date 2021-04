LE Challenge: Double Agents, la saison 36 de la série MTV a diffusé son épisode final le 21 avril.

Le premier prix de le concours show était de 900 000 $.

The Challenge Double Agents: Qui a remporté le concours?

Le joueur de retour Chris « CT » Tamburello de The Real World: Paris et la recrue Amber Borzotra de Big Brother ont remporté le dernier grand prix.

Kam Williams et Cory Wharton étaient dans une course serrée contre Nany Gonzalez et Leroy Garrett jusqu’à la fin de la dernière course à pied, lorsque Kam et Cory ont pris la deuxième place en rentrant chez eux pour partager 100000 $.

Kaycee Clark et Fessy Shafaat sont tombés à la quatrième place malgré leur avance au début de saison.

Fessy était prête à accepter la défaite lorsque Kaycee est tombée et s’est blessée au genou.

Kaycee était déterminé à continuer à faire les fesses. Fessy a refusé de participer au checkpoint dégoûtant et le couple Big Brother a expiré.

Qui est Chris «CT» Tamburello?

Cette saison a marqué la quatrième victoire de CT en 18 saisons, le liant avec Darrell Taylor pour le deuxième plus grand nombre de victoires de la série.

Il arrive également à la troisième place pour la plupart des prix remportés au cours des 36 saisons de la série.

Le quadragénaire est originaire de Quincy, Massachusetts et est apparu pour la première fois à la télé-réalité sur The Real World: Paris en 2003 et est devenu connu sous le nom de «bad boy».

Cependant, CT est maintenant mieux connu pour son «papa bod», mais il attribue cela à lui donner un «pourcentage de victoire plus élevé».

Le père de cinq enfants est un gagnant de Rivals II, Invasion of the Champions, Champs vs Stars (2017), Champs vs Stars (2018), War of the Worlds 2 et Double Agents, et finaliste sur The Inferno, The Inferno II, The Gauntlet III, Battle of the Exes et XXX: Dirty 30.

Il a également participé à The Duel, The Inferno 3, The Duel II, Rivals, Free Agents, Battle of the Exes II, Champs vs Pros, Final Reckoning, War of the Worlds et Total Madness.

Qui est Amber Borzotra?

Borzotra était nouveau dans Le défi cette saison.

Le joueur de 33 ans est originaire d’Allemagne mais vit à Knoxville, dans le Tennessee.





Elle a fait sa première apparition à la télé-réalité sur Big Brother 16 où elle est rapidement devenue une cible.

La mannequin a commenté sa victoire en admettant: « Pour ma saison recrue, ce n’était pas facile d’être aussi féroce. »

«Tout changer constamment était la chose la plus difficile pour moi mentalement. Mais j’ai passé de bons moments et j’ai maintenant des amis pour la vie. C’est la meilleure chose que je puisse en tirer. Parce qu’après la disparition de l’argent, j’ai toujours ces relations et cette nouvelle famille et ce jeu que j’adore.