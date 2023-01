“The Challenge” de la Russie bat le film de Tom Cruise pour devenir le premier film tourné dans l’espace

Tom Cruise est connu pour avoir repoussé les limites du cinéma pour offrir une performance visuelle hors du commun dans ses films. En fait, la superstar hollywoodienne sort littéralement de ce monde pour son nouveau projet. Il a été largement rapporté l’année dernière que Cruise scénariserait l’histoire en devenant le premier civil à tourner un film dans l’espace.

Cependant, il semble maintenant que l’agence spatiale russe, Roscosmos, ait propulsé Tom Cruise en orbite terrestre basse. Le réalisateur russe Klim Shipenko a publié la semaine dernière une bande-annonce impressionnante pour son film The Challenge sur YouTube. Certaines parties de ce film ont été tournées à bord de la Station spatiale internationale (ISS), devenant ainsi la première à le faire. La bande-annonce du Challenge est devenue virale et a impressionné les internautes par sa qualité de production.

Shipenko et l’actrice Yulia Peresild s’étaient envolées dans l’espace en octobre de l’année dernière pour tourner le premier long métrage de fiction dans l’espace. Le duo a passé 12 jours en orbite aux côtés du cosmonaute Anton Shkaplerov pour filmer le film.

Le tout premier film tourné dans l’espace tourne autour d’un médecin qui est lancé à court préavis vers l’ISS pour sauver la vie d’un cosmonaute.

Le Challenge est en passe d’être publié avant le projet hollywoodien impliquant Tom Cruise, la NASA et SpaceX d’Elon Musk.

La Russie a maintenant le droit de se vanter d’avoir inséré le premier satellite dans l’espace, le premier chien, le premier homme et la première femme et de tourner maintenant le premier film.

Pendant ce temps, il y a un battage médiatique considérable autour du projet de Cruise qui le verrait également faire une sortie dans l’espace en dehors de l’ISS. Le film sera réalisé par Doug Liman et il y a d’énormes attentes autour du film. Liman et Cruise ont déjà travaillé sur des films comme Edge of Tomorrow (2014) et American Made (2017). Le film lui-même sera principalement tourné sur terre et seul son point culminant sera tourné dans l’espace.

Universal Pictures finance le film de Cruise, qui aurait un budget d’environ 200 millions de dollars.

Les rapports suggèrent que Cruise pourrait gagner entre 30 et 60 millions de dollars grâce au film.

